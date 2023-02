ČSOB musí zaplatit 3,7 mld. Kč. Jde o neveselé dědictví po zkrachovalé Investičí a Poštovní bance

Autor: profit

Vedení Československé obchodní banky (ČSOB) obdrželo rozhodčí nález ve sporu, který proti ní zahájila společnost ICEC-HOLDING. Ta tvrdila, že předchůdce ČSOB, Investiční a Poštovní banka (IPB), porušila své obchodní povinnosti a proto má ICEC-HOLDING nárok na náhradu škody a smluví pokutu.





Rozhodčí nález nároky společnosti ICEC-HOLDING uznal a uložil ČSOB povinnost částku 3,7 mld. Kč spolu uhradit, spolu s náklady řízení ve výši 5 mil. Kč. Banka na to má čas do 15 dnů od doručení rozhodčího nálezu. Zbylé nároky už rozhodčí nález neuznal a tudíž musí žalobce uhradit ČSOB 17,4 mil. Kč jako náklady řízení. Obří částka, kterou musí ČSOB uhradit, nesouvisí s její činností, jde o spor z konce 90. let, který jako nepříjemné „dědictví“ převzala po bývalé IPB.





ČSOB zvažuje, jak se k nálezu postaví a případně jaké podnikne právní kroky pro revizi tohoto rozhodnutí.

ČSOB ujišťuje své klienty, obchodní partnery a další zainteresované strany, že zaplacení výše uvedené částky v rozhodčím řízení nebude mít žádný vliv na stabilitu a fungování skupiny ČSOB, píše banka ve své tiskové zprávě. Je to jen pár dní, kdy 9. února 2023 oznámila svůj čistý zisk po zdanění ve výši 17,5 mld. Kč.

Banka chce částku, kterou musí zaplatit společnosti ICEC-HOLDING odečíst po zohlednění daně z příjmu od loňského zisku. Objem vlastního kapitálu skupiny k 31. prosinci 2022 činil 103,9 mld. Kč a ukazatel kmenového Tier 1 kapitálu (CET1) byl 19,9 %. Vlastní kapitál skupiny by po zohlednění výše uvedené částky klesl na 101,0 miliardy Kč a ukazatel kmenového Tier 1 kapitálu (CET1) by se snížil na 19,8 %, uvádí dále prohlášení banky.

Česká národní banka (ČNB) potvrdila, že uhrazení miliardové částky nebude mít na provoz ČSOB vliv. Uvedené rozhodnutí neoslabuje finanční a solventnostní pozici ČSOB. Banka ve všech relevantních ukazatelích plní všechny požadavky pro ni vyplývající ze zákona o bankách a dalších předpisů upravujících činnost bank, stojí v prohlášení ČNB, které uveřejnila na svých webových stránkách.

V červnu 2000 Investiční a Poštovní banka přestala mít dostatečnou likviditu, což bylo způsobeno prudkým poklesem primárních vkladů banky spojeným s platební neschopností. Tehdejší vedení IPB spolu s akcionáři navázanými na skupinu NOMURA odmítlo přijmout účinná opatření, která by zabránila kolapsu banky, kvůli čemuž se nakonec IPB dostala pod nucenou správu a následně ji koupila ČSOB. Česká národní banka se věřitelům zaručila, že své pohledávky dostanou bez ohledu na jejich výši.