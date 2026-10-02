Měšec.cz

ČSOB mění sazby termínovaných vkladů. Roční nově nabízí 3,50 %

Dalibor Z. Chvátal
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ČSOB Autor: Depositphotos
ČSOB
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ČSOB od 1. 10. 2026 změnila úrokové sazby u termínovaných vkladů. Největší změna je u vkladů na 6 měsíců nebo 1 rok.

U 6měsíčního termínovaného vkladu vzrostla úroková sazba z 2,50 % na 3,30 % p.a. Roční vklad banka nově úročí 3,50 % p.a., zatímco dosud nabízel 3,20 %.

Ne všechny sazby ale rostly. U tříměsíčního termínovaného vkladu ČSOB naopak úrokovou sazbu snížila z 3,20 % na 3 % p.a.

Sazby ostatních termínovaných vkladů se nemění. Měsíční vklad zůstává na 2 %, dvouletý na 2 % a tříletý na 0,05 % p.a. Beze změn zůstávají také sazby spořicích účtů ČSOB.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2 %
3 měsíce 3,20 → 3 %
6 měsíců 2,50 → 3,30 %
1 rok 3,20 → 3,50 %
2 roky 2 %
3 roky 0,05 %

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  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
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  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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