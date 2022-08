ČSOB láká mladé klienty. Od banky mohou získat 2000 Kč a vyhrát iPhone

Autor: Depositphotos

Skupina ČSOB rozjíždí další ročník kampaně #NaCoChces. Ta cílí na nové zákazníky ve věku od 18 do 30 let, kteří mohou od banky získat bonus 2000 Kč.

Kompletní pravidla akce, která probíhá od 15. srpna do 31. října 2022 najdete na webu ČSOB.

Finanční odměna se skládá ze dvou částí. Částku 1500 Kč obdrží noví majitelé běžného účtu, ze kterého zaplatí kartou a přihlásí se do mobilní aplikace ČSOB Smart. Dalších 500 Kč pak mohou získat aktivací investiční služby ČSOB Drobné.





Tito klienti s novými účty se pak mohou zúčastnit slosování o deset mobilních telefonů iPhone 14.

Do akce se mohou zapojit mladí od 18 do 30 let (vč.), kteří v posledních 12

kalendářních měsících zpětně ke dni spuštění akce nebyli majiteli běžného účtu

vedeného v CZK u ČSOB nebo Poštovní spořitelny, ani i nich v době trvání akce neukončili žádnou smlouvu o vedení platebního účtu.

Vedení běžného účtu od ČSOB je bez dalších podmínek bez poplatku, stejně jako platby a výběry z bankomatů i na poštách.