ČSOB dá klientům s novým účtem bonus 3000 korun. Akce má ale podmínky

ČSOB v podzimní kampani odmění klienty s novým účtem finančním bonusem, který může dosáhnout maximálně 3000 Kč. Získání odměny má ale několik podmínek a banka ji vyplatí postupně.
První podmínka se týká už způsobu založení účtu. Pro účely akce je nutné založit ČSOB Konto Plus buď přes aplikaci ČSOB Smart nebo internetové bankovnictví, web či telefonicky přes klientské centrum (nikoliv tedy přes pobočku).
První část bonusu je navázaná na aktivitu na účtu, což v překladu znamená, že musíte měsíčně aspoň pětkrát zaplatit kartou a musí vám na účet přijít v součtu aspoň 15 000 Kč. Pak banka vyplatí každý měsíc odměnu 500 Kč.
Další část bonusu na další tři měsíce už je navázaná na vaši útratu z účtu, protože je ve formě 10% cashbacku z plateb. Banka vám tedy vrátí desetinu z vašich útrat, maximálně však do hranice 500 Kč měsíčně.
V případě zájmu můžete v rámci této akce získat také slevu z poplatku za pojištění ztráty či krádeže karty u varianty Basic (roční cena 135 Kč), Classic (cena 390 Kč ročně) nebo Extra (800 Kč) na jeden rok. Pojistku je však nutné sjednat do 30 dnů od založení účtu. Pak budete mít variantu Basic bez poplatku, variantu Classic o dvě stovky levnější nebo variantu Extra o 400 Kč levnější. Cena za pojištění se vám však nejprve strhne celá a nejpozději do 20. dne následujícího měsíce se příslušná částka vrátí na účet zpět.
Akce trvá od října do konce roku. Kompletní pravidla banka uvádí na webu.