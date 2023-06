ČSOB dá k nově založenému dětskému účtu 600 Kč. Když splníte pár podmínek

Autor: Depositphotos

Československá obchodní banka (ČSOB) znovu přichází s letní akcí pro nově založené „dětské“ účty. Pokud dítěti nebo mladistvému ve věku 8 – 18 let založíte účet ČSOB Plus Konto v rozmezí od 1. června do 30. září 2023, může dostat v součtu odměnu až 600 Kč.





Co musí dítě pro získání odměny udělat?





Zákonný zástupce dítěte sjedná běžný účet a dítě se do něj přihlásí pomocí aplikace ČSOB Smart. V tom případě dítě získá na účet první odměnu ve výši 200 Kč .

. Dítě musí alespoň jednou zaplatit pomocí karty Mastercard. Za to získá dalších 200 Kč.

Pokud mu rodiče pošlou na účet alespoň 100 Kč, pak dítě získá zbývajících 200 Kč.

Všechny tři podmínky je nutné splnit do 30 dnů od otevření účtu.

Součástí akce je také losování o dva rodinné výlety do Legolandu v Německu v celkové hodnotě 50 000 korun. Dalších 200 vylosovaných získá firemního plyšového chameleona a pro dalších 5000 vylosovaných je připraven balíček tří online pohlednic.

Od 8 let (právě těchto dětí se týká akce banky) mohou mít děti k účtu platební kartu s týdenním limitem 500 Kč. Pro mládež mezi 15. a 18. rokem se týdenní limit může zvýšit až na 2000 Kč. Od 18 let pak jako rodiče přestáváte mít k účtu přístup a účet se změní na standardní účet Plus Konto už bez jakýchkoli limitů.

Používání dětského běžného účtu je jiné, než účet pro dospělé osoby. Děti do 15 let si mohou v internetovém bankovnictví pouze zobrazit zůstatek, historii plateb a případně se mohou podívat na PIN kód platební karty, pokud ho zapomněly. Od 15. narozenin jim pak mohou rodiče aktivovat zasílání plateb s nastaveným limitem. Také si mohou platební kartu nahrát do chytrých hodinek nebo do mobilního telefonu.