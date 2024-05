ČSOB dá aktivním klientům lepší sazbu na spořák, odměnu ke stavebku či investici a nižší úrok z úvěru

ČSOB začíná odměňovat klienty, kteří aktivně využívají svůj běžný účet. Přesně to znamená příchozí platba na účet alespoň ve výši 15 000 Kč, pět provedených plateb kartou (u klientů od 18 do 26 let banka vyžaduje jen provedení zmíněných karetních transakcí) a pro nárok na jednu výhodu i stažení mobilní aplikace ČSOB Smart do mobilu.





Přehled výhod za aktivitu najdete v mobilním bankovnictví prostřednictvím virtuální asistentky Kate a na webu banky. V aplikaci ČSOB Smart dotazem na Kate také zjistíte, jestli už na některou z nich máte nárok.





Mezi výhody za aktivitu, jejichž výčet chce banka postupně rozšiřovat, nyní patří:

Klientům, kteří aktivně využívají účet, do budoucna nabídneme výhodnější podmínky i v oblasti pojištění, uvedl Martin Jarolím, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel pro retail.

Všechny výhody se dají libovolně kombinovat, takže ve chvíli, kdy splníte podmínky pro některou z nich, vzniká na ni nárok bez ohledu na to, zda už čerpáte nějakou jinou.

Výhody není nutné nikde aktivovat, klienti je při splnění podmínek čerpají automaticky a přes jakýkoliv kanál (pobočku, smartbanking, web, internetové bankovnictví nebo distribuční síť ČSOB).