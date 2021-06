ČSOB a Česká spořitelna posílají peníze do regionů. Jak můžete své okolí podpořit vy?

ČSOB a Česká spořitelna posílají peníze na regionální projekty. Každá banka to dělá jiným způsobem.

ČSOB jde cestou vlastního programu ČSOB pomáhá regionům, který má motivovat veřejnost k zájmu o lokální projekty z jejich okolí a neziskovým organizacím poskytnout platformu, přes kterou se budou ucházet o podporu veřejnosti. V každém regionu nyní ve finálovém kole o přízeň soutěží čtyři projekty (tři vybírala komise, a jeden získal divokou kartu od veřejnosti). Zájemci, kteří je chtějí podpořit, si je mohou vyfiltrovat podle regionu i zaměření. Jarní kolo (projekt má jarní a podzimní kolo) a možnost finančně přispět končí 5. července.

Sama banka v každém z 15 regionů ČR rozdělí 150 000 Kč. Projekt, který bude v daném regionu bude nejúspěšnější, získá od ČSOB částku 50 000 Kč. Další projekty při splnění podmínek v pravidlech pak podporu ve výši 40 000, 35 000 a 25 000 Kč.

Česká spořitelna zase nabízí v novém mikrograntovém programu #Silnější region podporu od 5 do 10 tisíc korun každému projektu, který má nějak zlepšit okolí. Jednat se může o obnovu zanedbaného místa nebo i zlepšení sousedských vztahů.

Své nápady mohou žadatelé přihlašovat do 27. června. Komise složená ze zástupců České spořitelny, Nadace České spořitelny a Nadace VIA projekty pak vybere ty, které postoupí do druhého kola. Postupující projekty se poté budou moci ucházet o přízeň veřejnosti v hlasování od 7. do 18. července 2021.