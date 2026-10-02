CREDITAS výrazně zvyšuje sazby termínovaných vkladů. Nově nabídne nabídne 4,30 % p.a.

Banka CREDITAS od 2. října 2026 změnila mění úrokové sazby termínovaných vkladů. Nejvýraznější zvýšení se týká 5letého vkladu, u kterého sazba vzrostla z dosavadních 2 % na 4,30 % p.a.
Vyšší úročení banka nabízí také u kratších vkladů. 9měsíční termínovaný vklad nově nese 3,70 % namísto 3,60 % p.a., roční vklad 3,80 % místo 3,65 % a 2letý 3,90 % místo 3,70 % p.a.
U tříletého vkladu se sazba zvyšuje z 3,70 % na 4 % p.a.
Jedinou opačnou změnou je měsíční termínovaný vklad, u kterého sazba klesá z 3,50 % na 3,30 % p.a. Tříměsíční a 6měsíční vklady zůstávají beze změny na 3,55 %, respektive 3,60 % p.a.
Minimální vklad činí 5000 Kč a horní hranici banka nestanovuje.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|5 let
|2 → 4,30 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,50 → 3,30 %
|3 měsíce
|3,55 %
|6 měsíců
|3,60 %
|9 měsíců
|3,60 → 3,70 %
|1 rok
|3,65 → 3,80 %
|2 roky
|3,70 → 3,90 %
|3 roky
|3,70 → 4 %
|5 let
|2 → 4,30 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
Aktuální data pro říjen 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.
- 5,20 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 4 (max)
- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (invest), ČSOB Duo Profit
- 4,06 % p.a. Partners Bank Spořicí účet s doporučením
- 3,80 % p.a.Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (základ), Spořicí účet Úroveň 4 (základ)
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,50 % p.a. MONETA Bank
- 4,33 % p.a. Partners Banka
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4,20 % p.a. Inbank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,80 % p.a. UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,20 % ČSOB