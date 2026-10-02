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CREDITAS výrazně zvyšuje sazby termínovaných vkladů. Nově nabídne nabídne 4,30 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
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CREDITAS Autor: Banka CREDITAS a. s.
Fotografie sídla Banky CREDITAS v Praze.
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Banka CREDITAS od 2. října 2026 změnila mění úrokové sazby termínovaných vkladů. Nejvýraznější zvýšení se týká 5letého vkladu, u kterého sazba vzrostla z dosavadních 2 % na 4,30 % p.a.

Vyšší úročení banka nabízí také u kratších vkladů. 9měsíční termínovaný vklad nově nese 3,70 % namísto 3,60 % p.a., roční vklad 3,80 % místo 3,65 % a 2letý 3,90 % místo 3,70 % p.a.

U tříletého vkladu se sazba zvyšuje z 3,70 % na 4 % p.a.

Jedinou opačnou změnou je měsíční termínovaný vklad, u kterého sazba klesá z 3,50 % na 3,30 % p.a. Tříměsíční a 6měsíční vklady zůstávají beze změny na 3,55 %, respektive 3,60 % p.a.

Minimální vklad činí 5000 Kč a horní hranici banka nestanovuje.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
5 let 2 → 4,30 %
7 let 2 %
10 let 2 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3,50 → 3,30 %
3 měsíce 3,55 %
6 měsíců 3,60 %
9 měsíců 3,60 → 3,70 %
1 rok 3,65 → 3,80 %
2 roky 3,70 → 3,90 %
3 roky 3,70 → 4 %
5 let 2 → 4,30 %
7 let 2 %
10 let 2 %

Aktuální data pro říjen 2026

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  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
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  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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