Měšec.cz  »  Creditas posílí pozici v západní Evropě. Kupuje banky MeDirect

Creditas posílí pozici v západní Evropě. Kupuje banky MeDirect

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

akvizice fúze merger dohoda kancelář podnikatel Autor: Depositphotos

Skupina Creditas posílí svůj vliv v západní Evropě. Banka Creditas totiž akvírovala banku MeDirect, která působí v Belgii a na Maltě. Jedná se o digitální banku zaměřenou na retailové bankovnictví a investiční produkty. Pro banku Creditas bude hlavním přínosem akvizice získání nového technologického know-how.

MeDirect s bilanční sumou necelých 6 mld. eur a kapitálem přes 250 mil eur obsluhuje přes 155 000 klientů a spravuje jejich investice v objemu necelých 2 mld. eur. Nákup schválila Evropská centrální banka i národní regulátoři.

Akvizice MeDirect je důležitým strategickým milníkem pro celou skupinu Creditas. Naší ambicí je vybudovat silného evropského hráče, který dokáže propojit stabilitu a kapitálovou sílu Banky Creditas s technologickým know-how a mezinárodním zázemím MeDirect, okomentoval transakci Jiří Hrouda, generální ředitel skupiny Creditas s tím, že akvizice jí umožní nabídnout širší portfolio služeb klientům jak v Česku, tak i na Maltě a v Belgii.

V ČR letos Banka Creditas otevřela na začátku května novou pobočku v Brně (36. pobočka v síti, třetí v Brně). Otevření další pobočky v Brně je součástí naší strategie, jak podpořit rostoucí podnikatelskou komunitu v regionu a nabídnout kvalitní finanční služby nejen pro jednotlivce. Brno je významným centrem pro inovace a podnikání, a my se těšíme, že můžeme být součástí jeho dynamického rozvoje, uvedla při otevření pobočky Věra Pavlišová, ředitelka pobočkové sítě Banky Creditas.

Banka CREDITAS otevře novou pobočku v Brně Přečtěte si také:

Banka CREDITAS otevře novou pobočku v Brně

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 10. 9. 2025

Dále u nás najdete

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Proč je Intel v úpadku?

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).