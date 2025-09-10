Měšec.cz  »  Creditas posílí pozici v západní Evropě. Kupuje banky MeDirect

Creditas posílí pozici v západní Evropě. Kupuje banky MeDirect

Gabriela Hájková
Dnes
Skupina Creditas posílí svůj vliv v západní Evropě. Banka Creditas totiž akvírovala banku MeDirect, která působí v Belgii a na Maltě. Jedná se o digitální banku zaměřenou na retailové bankovnictví a investiční produkty. Pro banku Creditas bude hlavním přínosem akvizice získání nového technologického know-how.

MeDirect s bilanční sumou necelých 6 mld. eur a kapitálem přes 250 mil eur obsluhuje přes 155 000 klientů a spravuje jejich investice v objemu necelých 2 mld. eur. Nákup schválila Evropská centrální banka i národní regulátoři.

Akvizice MeDirect je důležitým strategickým milníkem pro celou skupinu Creditas. Naší ambicí je vybudovat silného evropského hráče, který dokáže propojit stabilitu a kapitálovou sílu Banky Creditas s technologickým know-how a mezinárodním zázemím MeDirect, okomentoval transakci Jiří Hrouda, generální ředitel skupiny Creditas s tím, že akvizice jí umožní nabídnout širší portfolio služeb klientům jak v Česku, tak i na Maltě a v Belgii.

V ČR letos Banka Creditas otevřela na začátku května novou pobočku v Brně (36. pobočka v síti, třetí v Brně). Otevření další pobočky v Brně je součástí naší strategie, jak podpořit rostoucí podnikatelskou komunitu v regionu a nabídnout kvalitní finanční služby nejen pro jednotlivce. Brno je významným centrem pro inovace a podnikání, a my se těšíme, že můžeme být součástí jeho dynamického rozvoje, uvedla při otevření pobočky Věra Pavlišová, ředitelka pobočkové sítě Banky Creditas.

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

