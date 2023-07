Co dělat, když máte koupený zájezd na Rhodos? Ombudsman vysvětluje postup

Autor: Depositphotos

Koupili jste si zájezd na řecký ostrov Rhodos a chcete pobyt zrušit? Záleží na tom, ve které části ostrova máte dovolenou naplánovanou.





Lidé, kteří mají koupený zájezd na požárem zasažené jižní polovině ostrova, mají nárok bez jakékoli sankce odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy, tedy pokud to už předtím sama neudělala cestovní kancelář.





Jestliže jste si však koupili dovolenou na severu ostrova, tedy v destinaci nezasažené požárem, na odstoupení od smlouvy bez sankce nárok nemáte. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) sdělilo, že na tato místa čeští občané mohou odcestovat. Kde všude aktuálně hrozí riziko požáru najdete na webu MZV a podrobný seznam míst včetně mapy vydalo české velvyslanectví v Athénách.

V případě, že chcete zrušit dovolenou v místě, které ohněm ohroženo není, pak sice můžete od smlouvy odstoupit, ale budete muset uhradit storno poplatky. I když by storno poplatky měly být přiměřené, v případě tak brzkého odletu je to většinou 100 % částky.

Pokud na Rhodos teď odletět nechcete, pokuste se dohodnout s cestovní kanceláří na změně destinace nebo termínu, radí ombudsman Stanislav Křeček. V těchto případech jde o dobrou vůli cestovní kanceláře, nikoli její povinnost. Většina cestovních kanceláří vychází klientům změnou vstříc, avšak ne všechny. Pokud se nedohodnete, musíte zvážit, zda odstoupíte od smlouvy i s rizikem storna poplatků nebo zájezd absolvujete.

Pokud jste se během vašeho pobytu na Rhodosu museli evakuovat, máte nárok na slevu z ceny zájezdu. Sleva závisí na délce trvání vady a jejím rozsahu.

Na slevu však máte nárok i tehdy, pokud vás cestovní kancelář vypravila do severní oblasti a to v případě, že by se i tam později objevil požár. Pak můžete žádat i náhradu škody a také náhradu za újmu za narušení dovolené, protože už jde o záležitost, o které cestovní kancelář věděla, a přesto tam své klienty poslala.

Smůlu však máte v případě, že jste na zájezd odletěli před vypuknutím požáru. Lidé, kterým zájezd začal před vypuknutím požáru, náhradu škody ani náhradu za újmu za narušení získat nemusí kvůli tzv. vyšší moci. V případě vyšší moci (tzv. nevyhnutelná a mimořádná okolnost) cestovní kancelář nemusí hradit náhradu škody ani újmu za narušení dovolené. Této povinnosti se totiž může zprostit, pokud škoda vznikla v důsledku skutečnosti, za kterou cestovní kancelář neodpovídá. Zásah vyšší moci je i požár na ostrově. Pak záleží na cestovní kanceláři, jak vadu zájezdu posoudí, případně jakou částkou vyhodnotí vady zájezdu a výši slevy z ceny zájezdu.

Po návratu co nejdříve kontaktujte pořadatele zájezdu, což je zpravidla cestovní kancelář, a reklamujte u něj vady zájezdu. V těchto případech by bylo dobré, když byste měli vše zdokumentované a cestovní kanceláři jste tak mohli své nesnáze doložit. Je pochopitelné, že v případě evakuace člověk na focení nemyslí. Když byste ale zvládli udělat pár fotek, řešení reklamace by to pomohlo, radí ombudsman.

Pokud se s cestovní kanceláří nedohodnete na výši slevy či kompenzace, pak máte možnost využít systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Když ani tak neuspějete, je třeba obrátit se na soud.

Nouzové linky v češtině Speciální linka MZV ČR: +420 222 264 240 Velvyslanectví Athény: +30 694 473 37 69 Čedok: +420 296 184 910 DER Touristik, Exim, Fischer: +420 255 787 999 Blue Style: +420 226 036 100 Coral Travel: +420 601 212 212

Zdaleka ne všechny nároky je zapotřebí řešit s pořadatelem zájezdu. Část nároků můžete získat z cestovního pojištění, které se k zájezdům sjednává. Zde je důležitý rozsah a podmínky ujednané ve smlouvě, většina cestovních pojištění kryje nutná lékařská ošetření, úrazy, pojištění zavazadel apod.

Kam se můžete obrátit, když potřebujete řešit reklamace, spory s obchodníky nebo třeba s dodavateli energií? Kdo rozhoduje spotřebitelské spory? Důležité informace naleznete v dokumentu Ochrana spotřebitele.