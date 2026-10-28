ČNB zakročila proti kryptofirmám bez licence. Některým nařídila okamžitě skončit

V Česku ke dni publikace aktuality působí 11 licencovaných poskytovatelů kryptoslužeb a další firmy o povolení žádají. ČNB ale upozorňuje, že ani regulace vás nechrání před ztrátou peněz.
Česká národní banka (ČNB) začala zasahovat proti společnostem, které poskytují služby spojené s kryptoměnami bez potřebného povolení. Od 1. 7. 2026 totiž skončilo přechodné období podle evropského nařízení MiCA a firmy, které chtějí na trhu pokračovat, musí mít příslušnou licenci.
Podle aktuálních údajů ČNB v Česku nyní působí 11 tuzemských licencovaných poskytovatelů služeb s kryptoaktivy (CASP). Od začátku července centrální banka obdržela dalších 5 žádostí o licenci, z toho 2 opakovaně od firem, které žádaly už dříve. Na českém trhu mohou podnikat také poskytovatelé s licencí z jiného členského státu EU.
ČNB zároveň eviduje 4 řádná oznámení tzv. bílých knih kryptoaktiv, tedy dokumentů obsahujících informace o konkrétních kryptoaktivech. Vyřizuje také 2 žádosti o povolení pro instituce elektronických peněz, které chtějí vydávat tokeny elektronických peněz (EMT).
Licence neznamená, že jsou peníze v bezpečí
ČNB ale připomíná, že evropská regulace MiCA vám neposkytuje stejnou ochranu jako pravidla pro klasické investiční služby.
Poskytovatelé kryptoslužeb například nemusí běžně zjišťovat vaše znalosti, zkušenosti ani ochotu podstupovat riziko. Tato povinnost se vztahuje až na poradenství a správu portfolia kryptoaktiv. Jenže poradenství nabízejí jen 2 z 11 tuzemských licencovaných poskytovatelů.
Pro kryptoaktiva navíc neexistuje garanční fond, který by vám nahradil majetek ztracený například kvůli nedostatečnému zabezpečení nebo oddělení vašich aktiv od majetku poskytovatele služby. Rizikem jsou také hackerské útoky, ztráta přístupových údajů nebo chyby při převodech kryptoměn.
Podvodníci lákají na vysoké výnosy i falešné licence
ČNB upozorňuje také na podezřelé projekty slibující vysoké zhodnocení. Varovným signálem může být například dlouhodobé uzamčení kryptoměn pod záminkou stakingu bez jasného zdroje výnosů nebo odměňování investorů především za přivedení dalších zákazníků.
Podvodníci rovněž zneužívají názvy dříve fungujících kryptofirem, napodobují jejich weby nebo se neoprávněně odvolávají na licenci centrální banky. Některé platformy následně podmiňují výběr údajně vydělaných peněz zaplacením dalších poplatků.
Firmám, které pokračovaly v poskytování kryptoslužeb bez licence, už ČNB nařídila okamžitě ukončit činnost. Pokud výzvu nerespektují, hrozí jim přestupkové řízení.