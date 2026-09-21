ČNB vydává výroční pětitisícikorunu. Vymění vám maximálně tři kusy

Česká národní banka (ČNB) v úterý 22. září 2026 začne vydávat do oběhu speciální pětitisícikorunu s výročním přítiskem. Výroční bankovka připomíná 100 let působení národní banky, tehdy zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. Ta byla první samostatnou centrální bankou Československa a předchůdkyní dnešní České národní banky.
Má nominální hodnotu 5000 Kč a jde o bankovku vzoru 2023 doplněnou speciálním přítiskem. ČNB jich nechala vyrobit celkem 200 000 kusů. Pokud ji chcete získat, dostanete ji pouze na 4 pobočkách ČNB a maximálně po 3 kusech.
Seznam poboček s novou 5000Kč bankovkou
- Brno
- Hradec Králové
- Ostrava
- Praha
Pokladny ČNB jsou otevřené v praxcovních dnech od 7:30 do 16 hodin. Pozor, vydávají se max. 3 kusy na osobu.
ČNB vám nové bankovky vydá pouze výměnou za platnou hotovost v odpovídající hodnotě. Pokud tedy chcete 3 kusy, musíte přinést hotovost v celkové hodnotě 15 000 Kč.
Výměna potrvá do vyčerpání zásob.
Video: Postup při výměně bankovky.
Je to běžné platidlo
Výroční pětitisícikoruna má stejné rozměry, výtvarné zpracování a další parametry jako běžná bankovka 5000 Kč vzoru 2023. Je zákonným platidlem, takže s ní můžete normálně zaplatit.
Od běžné bankovky ji odlišuje přítisk vytvořený pomocí fólie s nanoefekty nanesené technologií horké ražby. Stříbrná metalická fólie mění podle úhlu pohledu a dopadu světla barevné efekty.
Součástí motivu je logo připomínající 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a také QR kód odkazující na tematické stránky ČNB.
Přebal za 100 Kč
ČNB připravila také 30 000 ks speciálního přebalu určeného k uložení výroční bankovky. Prodávat jej bude na stejných pokladnách za 100 Kč. Na jednu osobu získáte max. 1 přeba. Ten můžete zaplatit hotově, platební kartou nebo okamžitou platbou prostřednictvím QR kódu.