Měšec.cz

ČNB vydává výroční pětitisícikorunu. Vymění vám maximálně tři kusy

Dalibor Z. Chvátal
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Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
Nová bankovka v hodnotě 5000 Kč se speciálním přítiskem k výročí 100 let zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. V oběhu je od 22. 09. 2026. (21. 09. 2026)
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Česká národní banka (ČNB) v úterý 22. září 2026 začne vydávat do oběhu speciální pětitisícikorunu s výročním přítiskem. Výroční bankovka připomíná 100 let působení národní banky, tehdy zahájení činnosti Národní banky Československé v roce 1926. Ta byla první samostatnou centrální bankou Československa a předchůdkyní dnešní České národní banky.

Má nominální hodnotu 5000 Kč a jde o bankovku vzoru 2023 doplněnou speciálním přítiskem. ČNB jich nechala vyrobit celkem 200 000 kusů. Pokud ji chcete získat, dostanete ji pouze na 4 pobočkách ČNB a maximálně po 3 kusech.

Seznam poboček s novou 5000Kč bankovkou

  • Brno
  • Hradec Králové
  • Ostrava
  • Praha

Pokladny ČNB jsou otevřené v praxcovních dnech od 7:30 do 16 hodin. Pozor, vydávají se max. 3 kusy na osobu.

ČNB vám nové bankovky vydá pouze výměnou za platnou hotovost v odpovídající hodnotě. Pokud tedy chcete 3 kusy, musíte přinést hotovost v celkové hodnotě 15 000 Kč.

Výměna potrvá do vyčerpání zásob.

Video: Postup při výměně bankovky.

Zdroj: Youtube.com

Je to běžné platidlo

Výroční pětitisícikoruna má stejné rozměry, výtvarné zpracování a další parametry jako běžná bankovka 5000 Kč vzoru 2023. Je zákonným platidlem, takže s ní můžete normálně zaplatit.

Od běžné bankovky ji odlišuje přítisk vytvořený pomocí fólie s nanoefekty nanesené technologií horké ražby. Stříbrná metalická fólie mění podle úhlu pohledu a dopadu světla barevné efekty.

Součástí motivu je logo připomínající 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a také QR kód odkazující na tematické stránky ČNB.

Přebal za 100 Kč

ČNB připravila také 30 000 ks speciálního přebalu určeného k uložení výroční bankovky. Prodávat jej bude na stejných pokladnách za 100 Kč. Na jednu osobu získáte max. 1 přeba. Ten můžete zaplatit hotově, platební kartou nebo okamžitou platbou prostřednictvím QR kódu.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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