Měšec.cz  »  ČNB vydala pamětní stokorunu: v prodeji je jen 20 tisíc kusů

ČNB vydala pamětní stokorunu: v prodeji je jen 20 tisíc kusů

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

Pamětní bankovka Vilém Pospíšil Autor: Česká národní banka

Česká národní banka začala letos připomínat 100 let od vzniku první československé centrální banky – Národní banky Československé (NBČ), která zahájila činnost na jaře 1926. Součástí oslav je nová pamětní bankovka v nominální hodnotě 100 Kč s portrétem prvního guvernéra NBČ Viléma Pospíšila. 

Pamětní stokoruna je v prodeji od 21. ledna 2026 a ČNB nabízí celkem 20 000 kusů. Prodává se u smluvních partnerů ČNB pro prodej sběratelského materiálu. ČNB zároveň upozorňuje, že nominální hodnota 100 Kč není totožná s prodejní cenou bankovky.

Na líci je kromě portrétu Viléma Pospíšila také motiv budovy ČNB v Praze a další symbolické prvky, rubová strana připomíná mimo jiné nároží někdejší Městské spořitelny pražské. 

Bankovka má rozměry 84 × 194 mm a je vybavena řadou ochranných prvků (například vodoznaky, ochranný proužek, mikrotext). Novinkou je technologie SPARK® Flow u čísla 100, která při naklánění vytváří dojem pohybu barev. 

Jde o třetí a zároveň poslední pamětní bankovku ze série Budování československé měny – předchozí připomínaly Aloise Rašína (2019) a Karla Engliše (2022). Autorkou výtvarného návrhu je Eva Hašková.

Ruce držící trojici pamětních bankovek ze série Budování československé měny: Vilém Pospíšil, Alois Rašín, Karel Engliš.

Trojice pamětních bankovek ze série Budování československé měny: Vilém Pospíšil, Alois Rašín, Karel Engliš.

Autor: Česká národní banka

ČNB k výročí chystá i další akce pro veřejnost a odborníky a zároveň otevřela novou doplňkovou expozici v Návštěvnickém centru v Praze s názvem Pracovna Aloise Rašína. Další informace k oslavám banka zveřejňuje na webu 100.cnb.cz.

Prohlédněte si pamětní mince vydané ČNB. Nově do sbírky přibyla stříbrná mince věnovaná kronikáři Kosmovi Přečtěte si také:

Prohlédněte si pamětní mince vydané ČNB. Nově do sbírky přibyla stříbrná mince věnovaná kronikáři Kosmovi

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Daň z nemovitých věcí

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Paušální daň OSVČ

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).