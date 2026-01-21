ČNB vydala pamětní stokorunu: v prodeji je jen 20 tisíc kusů

Česká národní banka začala letos připomínat 100 let od vzniku první československé centrální banky – Národní banky Československé (NBČ), která zahájila činnost na jaře 1926. Součástí oslav je nová pamětní bankovka v nominální hodnotě 100 Kč s portrétem prvního guvernéra NBČ Viléma Pospíšila.
Pamětní stokoruna je v prodeji od 21. ledna 2026 a ČNB nabízí celkem 20 000 kusů. Prodává se u smluvních partnerů ČNB pro prodej sběratelského materiálu. ČNB zároveň upozorňuje, že nominální hodnota 100 Kč není totožná s prodejní cenou bankovky.
Na líci je kromě portrétu Viléma Pospíšila také motiv budovy ČNB v Praze a další symbolické prvky, rubová strana připomíná mimo jiné nároží někdejší Městské spořitelny pražské.
Bankovka má rozměry 84 × 194 mm a je vybavena řadou ochranných prvků (například vodoznaky, ochranný proužek, mikrotext). Novinkou je technologie SPARK® Flow u čísla 100, která při naklánění vytváří dojem pohybu barev.
Jde o třetí a zároveň poslední pamětní bankovku ze série Budování československé měny – předchozí připomínaly Aloise Rašína (2019) a Karla Engliše (2022). Autorkou výtvarného návrhu je Eva Hašková.
Trojice pamětních bankovek ze série Budování československé měny: Vilém Pospíšil, Alois Rašín, Karel Engliš.
ČNB k výročí chystá i další akce pro veřejnost a odborníky a zároveň otevřela novou doplňkovou expozici v Návštěvnickém centru v Praze s názvem Pracovna Aloise Rašína. Další informace k oslavám banka zveřejňuje na webu 100.cnb.cz.