Měšec.cz  »  ČNB vydá pětitisícovku s unikátním holografickým přítiskem

ČNB vydá pětitisícovku s unikátním holografickým přítiskem

Monika Veselíková
5. 11. 2025
přidejte názor

Sdílet

ČNB, Česká národní banka Autor: Dalibor Z. Chvátal
Vchod do České národní banky na Senovážném náměstí v Praze. (09/2024)

Česká národní banka (ČNB) připravuje k 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ) vydání oběžné bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem. 

Nová bankovka naváže na tradici vydávání oběžných bankovek s přítiskem v letech 2019, kdy šlo o bankovku k výročí 100 let československé koruny, a 2023 k 30letému výročí ČNB a české měny.  V rámci její emise ale bude vůbec poprvé na české oběžné bankovce použit holografický přítisk: formou aplikace folie s nanoefekty horkou ražbou na lícní okraj bankovky.

Bankovka také ponese logo „100 let NBČ“, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera. Dále pak QR kód, který povede na tematické stránky ČNB, portrét prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka a dvě mikrografiky určené k pozorování v mikroskopickém měřítku. Ty jsou symbolickým mostem mezi minulostí a současností. 

Na počátek historie samostatné centrální banky má poukázat vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost podle ČNB reprezentuje její nynější nejvyšší představitel, guvernér Aleš Michl. 

Součástí holografického přítisku je také řada jemných optických efektů a struktur, včetně bílého basreliéfu, difrakčního efektu, duhového basreliéfu, přímého difrakčního efektu, bílého kontrastního efektu typu flip/flop a nanografiky, popisuje Jakub Holas, ředitel odboru komunikace ČNB.

Vzor oběžné bankovky v nominální hodnotě 5 000 Kč s holografickým přítiskem k 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ).

Oběžná bankovka v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem k 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ).

Autor: Česká národní banka

Vydání bankovky plánuje ČNB na konec března 2026, konkrétní datum upřesní centrální banka později. Bankovka bude k dostání na pracovištích ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Pokud o ni budete mít zájem, můžete si ji zde vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě 5000 Kč.

Prohlédněte si pamětní mince vydané ČNB. Nově do sbírky přibyla stříbrná mince věnovaná kronikáři Kosmovi Přečtěte si také:

Prohlédněte si pamětní mince vydané ČNB. Nově do sbírky přibyla stříbrná mince věnovaná kronikáři Kosmovi

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Čtěte dále

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 6. 11. 2025

Dále u nás najdete

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

AI není krátkodobý výstřelek

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).