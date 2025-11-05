ČNB vydá pětitisícovku s unikátním holografickým přítiskem

Česká národní banka (ČNB) připravuje k 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ) vydání oběžné bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem.
Nová bankovka naváže na tradici vydávání oběžných bankovek s přítiskem v letech 2019, kdy šlo o bankovku k výročí 100 let československé koruny, a 2023 k 30letému výročí ČNB a české měny. V rámci její emise ale bude vůbec poprvé na české oběžné bankovce použit holografický přítisk: formou aplikace folie s nanoefekty horkou ražbou na lícní okraj bankovky.
Bankovka také ponese logo „100 let NBČ“, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera. Dále pak QR kód, který povede na tematické stránky ČNB, portrét prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka a dvě mikrografiky určené k pozorování v mikroskopickém měřítku. Ty jsou symbolickým mostem mezi minulostí a současností.
Na počátek historie samostatné centrální banky má poukázat vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost podle ČNB reprezentuje její nynější nejvyšší představitel, guvernér Aleš Michl.
Součástí holografického přítisku je také řada jemných optických efektů a struktur, včetně bílého basreliéfu, difrakčního efektu, duhového basreliéfu, přímého difrakčního efektu, bílého kontrastního efektu typu flip/flop a nanografiky, popisuje Jakub Holas, ředitel odboru komunikace ČNB.
Oběžná bankovka v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem k 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ).
Vydání bankovky plánuje ČNB na konec března 2026, konkrétní datum upřesní centrální banka později. Bankovka bude k dostání na pracovištích ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Pokud o ni budete mít zájem, můžete si ji zde vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě 5000 Kč.