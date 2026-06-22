ČNB varuje před finančními poradci na školách. Přednášky mohou využívat k náboru klientů i spolupracovníků

Česká národní banka upozorňuje školy, rodiče i studenty na vzdělávací aktivity některých finančních poradců. Ti mohou podle centrální banky pod záminkou výuky finanční gramotnosti propagovat vlastní služby, získávat nové klienty nebo nabírat spolupracovníky z řad studentů a jejich rodin.
Za problematické považuje ČNB například situace, kdy přednášející:
- v rámci přednášky zdůrazňuje konkrétní finanční produkty, obchodní značky, instituce, „řešení“ nebo služby, které sám nabízí nebo zprostředkovává, namísto poskytování nestranného výkladu k tématům finanční gramotnosti,
- přímo vyzývá studenty, aby ho po skončení přednášky kontaktovali, případně sbírá jejich kontaktní údaje (např. prostřednictvím anket či soutěží o ceny), a to za účelem následného nabízení finančních služeb nebo spolupráce,
- doporučuje studentům konkrétní kariérní uplatnění během studia, nebo po jeho ukončení, obvykle s příslibem snadného výdělku.
Centrální banka zároveň upozornila, že finančním poradcům ani jiným dohlíženým subjektům nevydává žádná osvědčení či certifikace, která by je opravňovala k pořádání vzdělávacích aktivit zaměřených na finanční gramotnost na školách. Školám proto doporučuje, aby si předem ověřily reference pozvaných osob, posoudily jejich motivaci a průběžně kontrolovaly obsah přednášek.
Česká národní banka vítá zájem škol o rozvoj finanční gramotnosti žáků a zároveň chápe jejich snahu o zapojení odborníků z praxe do výuky. Zároveň však považuje za vhodné, aby ředitelé škol a vyučující pečlivě posuzovali osoby, které do školy zvou, např. aby si zjistili reference na finančního poradce z předchozích působišť, posoudili jeho motivaci k pořádání těchto přednášek a zajistili průběžnou kontrolu průběhu vystoupení i prezentovaného obsahu, stojí ve varování regulátora.
V oblasti výuky finanční gramotnosti se školy mohou obracet také na neziskové organizace nebo přímo na Českou národní banku, která má řadu vzdělávacích materiálů – videí i metodických listů – na svých webových stránkách.
Podrobně se praktikám některých finančních poradců působících jako přednášející ale i vyučující na školách, věnoval redaktor investigativního projektu Page Not Found Miroslav Harant.