ČNB úrokové sazby opět nezvýšila. Promeškala příležitost na rychlejší návrat k 2% inflaci?

Autor: Martin Pinkas/Euro

Česká národní banka (ČNB) na svém zasedání 2. února 2023 ponechala úrokové sazby na dosavadní výši, tedy dvoutýdenní repo sazbu na 7 %, diskontní na 6 % a lombardní sazbu na 8 %. I nadále chce ČNB bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.





V důsledku dosavadní vyčkávací politiky bankovní rada podle nás promeškala ideální chvíli pro další zvýšení sazeb, a tedy zároveň i pro dřívější návrat inflace ke dvouprocentnímu cíli, říká analytik Komerční banky Martin Gürlter s tím, že další zvyšování úrokových sazeb by se kvůli zpoždění v působení měnové politiky (1až1,5 roku) už mohlo minout účinkem Promítlo by se totiž ve vývoji spotřebitelských cen až zhruba v polovině příštího roku. V tu dobu by se však, pokud nedojde k působení dalších nepředvídatelných šoků, již měla inflace podle naší prognózy nacházet, a to i bez dalšího zvýšení sazeb, v tolerančním pásmu centrální banky, dodává. Co by ještě mohlo být rizikem pro zvyšování úrokových sazeb jsou odkotvená inflační očekávání a zvyšování mezd.





Podle Martina Gürtlera bude ČNB držet úrokové sazby na 7% výši až do srpna letošního roku, kdy by je mohla začít postupně snižovat. Na konci roku už by repo sazba mohla být na 5 %, o rok později, koncem 2024 by mohla dosáhnout 3 %.

ČNB také podle očekávání zvýšila výhled na inflaci pro tento rok (10,8 %) a návrat k průměrné inflaci 2,2 % odhaduje na konec roku 2024. Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš považuje tento scénář za přemrštěně optimistický.

Inflační optimismus prognózy na horizontu měnové politiky ovšem může odrážet prognózou předpokládané další zvýšení úrokových sazeb k 8 %. K tomu však ve skutečnosti nedojde. Bankovní rada se opět v tomto bodě vůči prognóze vymezila – sazby dále zvyšovat nechce a raději je bude držet stabilní na 7 % po delší dobu. Jak dlouhá ta doba bude, to je otázka, říká Jan Bureš. Aleš Michl hovořil o tom, že trhy se v tuto chvíli ve svých sázkách na pokles sazeb “mýlí” a podceňují ochotu ČNB držet sazby relativně vysoko delší dobu, dodává.

Podle hlavního analytika České bankovní asociace Jakuba Seidlera ani nová prognóza ČNB nepřekvapila.