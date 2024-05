ČNB snížila základní úrokovou sazbu na 5,25 % p.a., koruna poté posílila pod 25 Kč/EUR

Autor: Shutterstock

Ve čtvrtek 2. 5. 2024 Česká národní banka podle všeobecného očekávání opět snížila základní úrokovou sazbu na 5,25 % z původních 5,75 %. Pro tento krok se vyslovilo všech 7 členů bankovní rady. Přestože se inflace na začátku letošního roku se vyvíjí velmi příznivě, bankovní rada stále identifikuje proinflační rizika. Spotřebitelská inflace sice zpomaluje (v březnu druhý měsíc v řadě na 2 %), ale inflace ve službách zůstává i nadále výrazně výše (v březnu 5,40 %).





Dnešní rozhodnutí o dalším nastavení úrokových sazeb bylo všeobecně očekáváno, ale nová makroekonomická prognóza naznačila, že ČNB může postupovat ještě opatrněji než doposud. Podle většiny bankovní rady by se rovnovážná úroková sazba mohla nacházet někde těsně nad 3 %, což by značilo snahu udržovat dlouhodobě úrokové sazby v kladném teritoriu. Finanční trhy reagovaly střelhbitě a koruna bezprostředně zamířila pod hranicí 25 EUR/CZK , komentuje analytik Raiffeisenbank Martin Kron.





Další změny úrokových sazeb podle analytiků budou pomalejší. Od příštích měnových jednání ČNB lze čekat pokles sazeb spíše o tradiční čtvrtku. Na některých pak mohou zůstat sazby nezměněny, patrně na zářijovém či prosincovém ‚malém jednání‘, kdy bankovní rada nemá k dispozici novou prognózu. To by dostalo hlavní sazbu ČNB do konce roku na 4,50 %, což jsou zhruba i současná tržní očekávání, odhaduje Jakub Seidler, analytik České bankovní asociace.

Pro spotřebitele to má dva dopady. Úrokové sazby depozit opět klesnou a získat úrokovou sazbu nad 5 % p.a. bude vzácností. Na druhé straně to otevírá možnost zlevnění hypoték a spotřebitelských úvěrů.