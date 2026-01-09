Měšec.cz  »  ČNB skončila v roce 2025 ve ztrátě 73 miliard. Důvodem byla hlavně silnější koruna

ČNB skončila v roce 2025 ve ztrátě 73 miliard. Důvodem byla hlavně silnější koruna

Monika Veselíková
9. 1. 2026
přidejte názor

Sdílet

ČNB, Česká národní banka Autor: Dalibor Z. Chvátal
Vchod do České národní banky na Senovážném náměstí v Praze. (09/2024)

Česká národní banka (ČNB) podle předběžných, neauditovaných údajů za rok 2025 vykázala ztrátu 72,85 mld. Kč. Hlavním důvodem je posílení koruny vůči hlavním světovým měnám – výrazně zejména vůči americkému dolaru (o 14,8 %).

Samotný výnos z devizových rezerv byl přitom nejvyšší v historii – překročil čtvrt bilionu Kč. Bez vlivu kurzu by tak centrální banka dosáhla zisku přibližně 150 mld. Kč a výnosy z rezerv by pokryly všechny náklady na měnovou politiku i provoz.

V rezervních měnách se devizové rezervy ČNB v roce 2025 zhodnotily o 10,3 %, z toho akciová portfolia přidala 21 % a zlato dokonce 67 %. 

Konečný (auditovaný) výsledek chce centrální banka zveřejnit na konci března.

Výsledek hospodaření ČNB za rok 2025 (předběžně):

  • Správa devizových rezerv: +252,75 mld. Kč
  • Kurzové rozdíly: −223,57 mld. Kč
  • Provádění měnové politiky: −100,25 mld. Kč
  • Ostatní činnost: −1,78 mld. Kč
  • Celkem: −72,85 mld. Kč

Kurzové pohyby v průběhu roku 2025 převážily nad výrazným zhodnocením devizových rezerv, na kterém se příznivě projevila strategie současné bankovní rady navyšovat podíl akcií a průběžně dokupovat zlato, uvedl mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.

Kolísání hospodářského výsledku ČNB z titulu výkyvů měnového kurzu souvisí s rozsahem bilance centrální banky. Ta v důsledku opatření z období kurzového závazku patří mezi největší na světě v poměru k HDP. I přesto se za období stávající bankovní rady a jejích úprav strategie správy devizových rezerv podařilo centrální bance vytvořit souhrnný zisk 133,6 mld. Kč a snížit tak kumulovanou ztrátu z minulosti o více než čtvrtinu na 350 mld. Kč.

Zároveň centrální banka připomněla, že jejím hlavním cílem je cenová stabilita, ne tvorba zisku – i když se dlouhodobě snaží ztrátu snižovat a zvyšovat očekávané výnosy z rezerv, například změnou jejich složení směrem k akciím a zlatu.

Centrální banka loni hospodařila se ziskem 151,4 mld. Kč. Jde o nejlepší výsledek v historii Přečtěte si také:

Centrální banka loni hospodařila se ziskem 151,4 mld. Kč. Jde o nejlepší výsledek v historii

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Finanční limity, které se od letoška mění

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).