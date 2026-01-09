ČNB skončila v roce 2025 ve ztrátě 73 miliard. Důvodem byla hlavně silnější koruna

Česká národní banka (ČNB) podle předběžných, neauditovaných údajů za rok 2025 vykázala ztrátu 72,85 mld. Kč. Hlavním důvodem je posílení koruny vůči hlavním světovým měnám – výrazně zejména vůči americkému dolaru (o 14,8 %).
Samotný výnos z devizových rezerv byl přitom nejvyšší v historii – překročil čtvrt bilionu Kč. Bez vlivu kurzu by tak centrální banka dosáhla zisku přibližně 150 mld. Kč a výnosy z rezerv by pokryly všechny náklady na měnovou politiku i provoz.
V rezervních měnách se devizové rezervy ČNB v roce 2025 zhodnotily o 10,3 %, z toho akciová portfolia přidala 21 % a zlato dokonce 67 %.
Konečný (auditovaný) výsledek chce centrální banka zveřejnit na konci března.
Výsledek hospodaření ČNB za rok 2025 (předběžně):
- Správa devizových rezerv: +252,75 mld. Kč
- Kurzové rozdíly: −223,57 mld. Kč
- Provádění měnové politiky: −100,25 mld. Kč
- Ostatní činnost: −1,78 mld. Kč
- Celkem: −72,85 mld. Kč
Kurzové pohyby v průběhu roku 2025 převážily nad výrazným zhodnocením devizových rezerv, na kterém se příznivě projevila strategie současné bankovní rady navyšovat podíl akcií a průběžně dokupovat zlato, uvedl mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.
Kolísání hospodářského výsledku ČNB z titulu výkyvů měnového kurzu souvisí s rozsahem bilance centrální banky. Ta v důsledku opatření z období kurzového závazku patří mezi největší na světě v poměru k HDP. I přesto se za období stávající bankovní rady a jejích úprav strategie správy devizových rezerv podařilo centrální bance vytvořit souhrnný zisk 133,6 mld. Kč a snížit tak kumulovanou ztrátu z minulosti o více než čtvrtinu na 350 mld. Kč.
Zároveň centrální banka připomněla, že jejím hlavním cílem je cenová stabilita, ne tvorba zisku – i když se dlouhodobě snaží ztrátu snižovat a zvyšovat očekávané výnosy z rezerv, například změnou jejich složení směrem k akciím a zlatu.