Česká národní banka (ČNB) ponechala pravidla pro poskytování hypoték beze změny. Bankovní rada o tom rozhodla ve středu 25. 11. 2026.
Zůstává tak možnost hypotékou financovat standardně max. 80 % hodnoty zástavy, pokud jste mladší 36 let, tak max. 90 %. Beze změny zůstává i přísnější doporučení pro investiční hypotéky.
Rozhodující je ukazatel LTV, tj. poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Vyšší, 90% hranici mohou mladší žadatelé využít jen při financování vlastního bydlení. Pro investiční hypotéky ČNB nadále doporučuje max. 70 %.
Pokud kupujete byt za 5 milionů korun, banka ho ocení na stejnou částku a ručíte pouze tímto bytem, vycházejí při uvedených hranicích částky takto:
|Typ hypotéky
|Hranice LTV
|Výše hypotéky
|Potřebné vlastní peníze
|Vlastní bydlení – standardní hranice
|80 %
|4 000 000 Kč
|1 000 000 Kč
|Vlastní bydlení – žadatel mladší 36 let
|90 %
|4 500 000 Kč
|500 000 Kč
|Investiční hypotéka – doporučení ČNB
|70 %
|3 500 000 Kč
|1 500 000 Kč
Plošné závazné hranice ukazatelů DTI a DSTI zůstávají podle ČNB deaktivované.
DTI porovnává celkové zadlužení s čistým ročním příjmem.
DSTI pak měsíční splátky všech dluhů s čistým měsíčním příjmem. Banky ale nadále posuzují, zda úvěr zvládnete splácet.
Pro investiční hypotéky platí vedle doporučeného LTV 70 % také doporučená hranice DTI 7. Celkové zadlužení by tak nemělo překročit 7násobek vašeho čistého ročního příjmu. Při bankou uznaném čistém měsíčním příjmu 50 000 Kč to odpovídá celkové hypotéce na 4,2 mil. Kč. Pokud ale máte ještě jiné úvěry, např. kreditní kartu, kontokorent, spotřebitelský úvěr, tak se prostor pro novou hypotéku snižuje.
Přísnější doporučení se uplatňuje od 1. 4. 2026. ČNB za investiční hypotéku považuje úvěr na pořízení nemovitosti určené k pronájmu nebo na nákup třetí a další obytné nemovitosti.
Podle centrální banky už hypoteční trh po silné první polovině roku zpomaluje. Tehdy si část zájemců pospíšila s úvěrem před zpřísněním podmínek pro investiční hypotéky a růstem úrokových sazeb. Ve třetím čtvrtletí úvěrová aktivita polevila a mírnější je také růst cen obytných nemovitostí.