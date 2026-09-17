ČNB drží sazby na 3,75 %. To je dobrá zpráva pro spořicí účty, čeká vás klidný podzim

Česká národní banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na úrovni 3,75 % p.a. Pro spotřebitele, tj. soukromé osoby, to znamená především pokračování současných podmínek: spořicí účty a termínované vklady by měly zůstat relativně stabilní, zatímco zájemci o úvěry nemohou počítat s rychlým zlevněním financování.
Rozhodnutí bankovní rady bylo jednomyslné. ČNB zároveň naznačila, že další vývoj sazeb bude záviset především na vývoji inflace, cen energií a dalších ekonomických ukazatelích. Na dalších jednáních tak zůstává otevřená možnost ponechání sazeb na současné úrovni i případného zvýšení.
Úrokové sazby spoření by měly zůstat bez zásadních změn
Pokud rádi využíváte spořicí účty a termínované vklady, máme pro vás dobrou zprávu: banky tímto nemají důvod výrazně měnit úročení vkladů. Úrokové sazby spořicích účtů tak budou i nadále záviset především na konkurenčním boji mezi bankami.
U úvěrů se však žádný rychlý pokles sazeb po rozhodnutí ČNB nečeká. Spotřebitelské půjčky i další úvěrové produkty totiž ovlivňuje nejen sazba centrální banky, ale také náklady bank na financování a riziko spojené s poskytováním úvěrů.
A stejné je to u hypoték. Že je základní úroková sazba ČNB beze změny neznamená automatický pokles hypotečních sazeb. Banky při jejich nastavování sledují také vývoj dlouhodobých tržních sazeb a očekávání ohledně budoucí inflace.
Finanční podmínky navíc zpřísňuje růst delších tržních sazeb, který se promítá i do poskytování úvěrů, uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Podle něj bude ČNB v listopadu znovu řešit, zda sazbu ponechat na současné úrovni, nebo ji zvýšit.
Podle ekonoma Banky CREDITAS Petra Dufka reagují hypoteční sazby především na vývoj střednědobých a dlouhodobých tržních úrokových sazeb. Ty mohou ovlivňovat cenu hypoték i v situaci, kdy ČNB svou základní sazbu nemění.
Listopadové zasedání bankovní rady tak pravděpodobně bude výrazně zajímavější než to dnešní, uvedl hlavní analytik Citfin Miroslav Novák. Podle něj bude další rozhodování záviset zejména na vývoji cen energií, jádrové inflace a úvěrové aktivity.
Pro domácnosti tak současné rozhodnutí znamená především stabilitu. Pokud primárně využíváte spoření v bankách, s vysokou pravděpodobností budete moci nadále využívat současné úrokové sazby. Pokud ale plánujete hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, nečekejte na pokles úrokových sazeb.
Aktuální data pro září 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4,20 % p.a. Inbank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,40 % p.a. UniCredit Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB
- 3 % p.a. Komerční banka