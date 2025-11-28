ČNB doporučila zpřísnit limity pro investiční hypotéky

Bankovní rada na svém včerejším jednání o finanční stabilitě doporučila zpřísnit podmínky pro poskytování hypoték na investiční nemovitosti. S platností od 1. dubna 2026.
Důvodem je podle regulátora vyšší rizikovost tohoto typu úvěru. Investiční nemovitost přitom ČNB definuje jako třetí a další nemovitost, případně situaci, kdy se do prokazování příjmů započítává i očekávaný výnos z pronájmu dané nemovitosti.
Bankovní rada proto vydala doporučení, aby poskytovatelé u úvěrů na pořízení investiční obytné nemovitosti uplatňovali horní hranice LTV 70 % a DTI 7.
Doporučení se týká relativně malé části hypotečního trhu a jeho cílem je preventivně omezit některá vznikající rizika již ve své počáteční fázi. Tímto krokem se zároveň snižuje potenciál pro další kumulaci systémových rizik, na něž by bylo nutno reagovat znovuzavedením ukazatelů DTI a DSTI, vysvětlil člen bankovní rady Jakub Seidler.
Dalším úvěrovým ukazatel je DSTI (debt service to income), který sleduje kolik procent z čistého měsíčního příjmu klient vynaloží na splátky úvěrů. Tohoto ukazatele se aktuální doporučení ČNB netýká.
Ukazatel LTV neboli loan to value ratio určuje poměr půjčky k hodnotě nemovitosti. Nově by tedy měly banky na investiční nemovitosti půjčovat maximálně 70 % odhadní ceny. DTI – zkratka pro debt to income – pak určuje poměr výše dluhu vůči ročnímu čistému příjmu žadatele. Od dubna by měl tento poměr činit maximálně 7násobek.
Nová doporučení ovlivní jen relativně malou část hypotečního trhu. Dle odhadu ČNB půjde o méně než 10 % nových úvěrů, což v praxi znamená zhruba 25 mld. Kč za rok, komentoval kroky regulátora Dominik Rusinko, hlavní ekonom Patria Finance.
Pro toho, kdo chce hypotékou financovat pořízení nemovitosti pro vlastní bydlení, se nic nemění. Tedy LTV zůstává na hodnotě 80, případně 90 pro žadatele mladší 36 let. Ukazatele DTI a DSTI zůstávají deaktivované.
Současné nastavení zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň účinně omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí, hodnotí Seidler.