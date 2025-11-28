Měšec.cz  »  ČNB doporučila zpřísnit limity pro investiční hypotéky

ČNB doporučila zpřísnit limity pro investiční hypotéky

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

23.5.25 /2x/ výstraha, pozor, poplach, vykřičník Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Bankovní rada na svém včerejším jednání o finanční stabilitě doporučila zpřísnit podmínky pro poskytování hypoték na investiční nemovitosti. S platností od 1. dubna 2026.

Důvodem je podle regulátora vyšší rizikovost tohoto typu úvěru. Investiční nemovitost přitom ČNB definuje jako třetí a další nemovitost, případně situaci, kdy se do prokazování příjmů započítává i očekávaný výnos z pronájmu dané nemovitosti.

Bankovní rada proto vydala doporučení, aby poskytovatelé u úvěrů na pořízení investiční obytné nemovitosti uplatňovali horní hranice LTV 70 % a DTI 7. Doporučení se týká relativně malé části hypotečního trhu a jeho cílem je preventivně omezit některá vznikající rizika již ve své počáteční fázi. Tímto krokem se zároveň snižuje potenciál pro další kumulaci systémových rizik, na něž by bylo nutno reagovat znovuzavedením ukazatelů DTI a DSTI, vysvětlil člen bankovní rady Jakub Seidler.

Dalším úvěrovým ukazatel je DSTI (debt service to income), který sleduje kolik procent z čistého měsíčního příjmu klient vynaloží na splátky úvěrů. Tohoto ukazatele se aktuální doporučení ČNB netýká.

Ukazatel LTV neboli loan to value ratio určuje poměr půjčky k hodnotě nemovitosti. Nově by tedy měly banky na investiční nemovitosti půjčovat maximálně 70 % odhadní ceny. DTI – zkratka pro debt to income – pak určuje poměr výše dluhu vůči ročnímu čistému příjmu žadatele. Od dubna by měl tento poměr činit maximálně 7násobek.

Nová doporučení ovlivní jen relativně malou část hypotečního trhu. Dle odhadu ČNB půjde o méně než 10 % nových úvěrů, což v praxi znamená zhruba 25 mld. Kč za rok, komentoval kroky regulátora Dominik Rusinko, hlavní ekonom Patria Finance.

Pro toho, kdo chce hypotékou financovat pořízení nemovitosti pro vlastní bydlení, se nic nemění. Tedy LTV zůstává na hodnotě 80, případně 90 pro žadatele mladší 36 let. Ukazatele DTI a DSTI zůstávají deaktivované. Současné nastavení zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň účinně omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí, hodnotí Seidler.

Smrskflace dorazila už i na trh s bydlením. Byty se zmenšují, ceny rostou Přečtěte si také:

Smrskflace dorazila už i na trh s bydlením. Byty se zmenšují, ceny rostou

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Jak funguje platforma IBM Power11?

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).