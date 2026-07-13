Clo na balíčky z Číny odradí od nákupu až 65 % českých zákazníků, ukázal průzkum

Clo na levné balíčky zaslané ze zemí mimo EU platí od 1. července 2026. Podle průzkumu nákupního rádce Heureka může tato nová povinnost působit na české zákazníky jako silný ekonomický i psychologický blok.
Čínské platformy se v Česku těší značné popularitě. V posledních 12 měsících nakoupilo na Temu 39,8 % respondentů, následoval AliExpress s 21 % a Shein s 10,5 %. Hlavním hnacím motorem pro tyto nákupy je jednoznačně extrémně nízká cena. Jako hlavní motivaci ji v průzkumu Heureky označilo drtivých 85 % respondentů, říká šéf Heureka Group David Chmelař.
Zavedení cla ve výši 3 EUR na všechny malé zásilky do hodnoty 150 EUR dovezené ze zemí mimo EU vnímá většina tuzemských zákazníků jako citelnou bariéru. Dvě třetiny dotázaných proto přemýšlí o tom, že své nákupy omezí. Naopak pro desetinu zákazníků nebude mít tříeurový poplatek žádný význam a na jejich zvycích nic nezmění.
Clo se u těchto zásilek nízké hodnoty hradí za každou položku z balíku. Za jednu položku se přitom považuje jeden nebo víc kusů stejné kategorie zboží podle celního sazebníku. Pokud si tedy například objednáte dvě skleničky, zaplatíte clo 3 EUR. Za dvě skleničky a jednou pouzdro na mobil už ale zaplatíte 6 EUR.
Rozhodující je vždy celní zařazení zboží. To přitom mnohdy nerozlišuje jen v rámci kategorie výrobků, ale i z pohledu materiálu. Pokud si například objednáte jedno tričko z hedvábí a další z vlny, clo bude dělat 6 EUR protože podle celního sazebníku jde o dvě různé položky.
Výjimka zůstává pro zasílání dárků mezi dvěma fyzickými osobami do hodnoty 45 EUR. Podrobnosti najdete v článku:
Průzkum jasně ukazuje, že český zákazník slyší na nízkou cenu, ale je zároveň velmi senzitivní na jakékoli dodatečné náklady. Fixní poplatek ve výši 3 EUR, který u levných položek může tvořit významné procento ceny, funguje jako silný psychologický i ekonomický blok. Bude velmi zajímavé sledovat, zda asijské platformy v reakci na toto clo změní svou logistickou strategii v Evropě, uzavírá Chmelař.