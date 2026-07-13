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Clo na balíčky z Číny odradí od nákupu až 65 % českých zákazníků, ukázal průzkum

Monika Veselíková
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Nekalé praktiky tržiště Temu Autor: Audio und werbung / Shutterstock
Nekalé praktiky tržiště Temu
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Clo na levné balíčky zaslané ze zemí mimo EU platí od 1. července 2026. Podle průzkumu nákupního rádce Heureka může tato nová povinnost působit na české zákazníky jako silný ekonomický i psychologický blok.

Čínské platformy se v Česku těší značné popularitě. V posledních 12 měsících nakoupilo na Temu 39,8 % respondentů, následoval AliExpress s 21 % a Shein s 10,5 %. Hlavním hnacím motorem pro tyto nákupy je jednoznačně extrémně nízká cena. Jako hlavní motivaci ji v průzkumu Heureky označilo drtivých 85 % respondentů, říká šéf Heureka Group David Chmelař.

Zavedení cla ve výši 3 EUR na všechny malé zásilky do hodnoty 150 EUR dovezené ze zemí mimo EU vnímá většina tuzemských zákazníků jako citelnou bariéru. Dvě třetiny dotázaných proto přemýšlí o tom, že své nákupy omezí. Naopak pro desetinu zákazníků nebude mít tříeurový poplatek žádný význam a na jejich zvycích nic nezmění.

Clo se u těchto zásilek nízké hodnoty hradí za každou položku z balíku. Za jednu položku se přitom považuje jeden nebo víc kusů stejné kategorie zboží podle celního sazebníku. Pokud si tedy například objednáte dvě skleničky, zaplatíte clo 3 EUR. Za dvě skleničky a jednou pouzdro na mobil už ale zaplatíte 6 EUR.

Rozhodující je vždy celní zařazení zboží. To přitom mnohdy nerozlišuje jen v rámci kategorie výrobků, ale i z pohledu materiálu. Pokud si například objednáte jedno tričko z hedvábí a další z vlny, clo bude dělat 6 EUR protože podle celního sazebníku jde o dvě různé položky.

Výjimka zůstává pro zasílání dárků mezi dvěma fyzickými osobami do hodnoty 45 EUR. Podrobnosti najdete v článku:

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Průzkum jasně ukazuje, že český zákazník slyší na nízkou cenu, ale je zároveň velmi senzitivní na jakékoli dodatečné náklady. Fixní poplatek ve výši 3 EUR, který u levných položek může tvořit významné procento ceny, funguje jako silný psychologický i ekonomický blok. Bude velmi zajímavé sledovat, zda asijské platformy v reakci na toto clo změní svou logistickou strategii v Evropě, uzavírá Chmelař.

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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