Výrobky z Temu, Sheinu a AliExpressu znovu zdražují. Clo a nový poplatek vás vyjdou na 5 eur za jednu položku

Balíčky se zbožím ze zemí mimo EU od listopadu prodraží manipulační poplatek. Od listopadu se totiž k ceně připočítávají 2 eura navíc za každou položku v zásilce bez ohledu na její hodnotu.
Jde v krátké době již o druhý poplatek, který má evropský trh chránit před levnými a často nekvalitními nebo dokonce nebezpečnými výrobky z čínských tržišť, jako je Temu, AliExpress či Shein. Od 1. července se totiž k ceně zásilky ze zemí mimo EU o hodnotě do 150 eur připočítává paušální clo 3 eura za každou položku (do té doby se za zásilky do 150 eur clo neplatilo, připočítávalo se pouze 21% DPH).
Za položku se považuje jeden nebo více kusů stejného zboží se stejným sazebním zařazením. To znamená, že objednáte-li tři pouzdra na mobil a jedna sluchátka a jeden hrnek, máte v balíčku z tohoto hlediska tři různé položky. Ty vás od listopadu vyjdou na clu na 9 eur a na manipulačním poplatku na 6 eur, tedy i s DPH zaplatíte navíc zhruba 440 Kč.
Zásilek ze třetích zemí ubývá
Nejde přitom o opatření, které by mělo primárně zvýšit příjmy ze cla. Jde o opatření, která má chránit spotřebitele i firmy na evropském trhu. Výrobci, kteří na něj dodávají, jsou totiž omezeni řadou pravidel, která ochraňují evropské spotřebitele např. před toxickým složením v materiálech. Zaměstnance firem zase chrání např. před příliš nízkou mzdou nebo nevhodným prostředím ve výrobě. To vše zvyšuje evropským výrobcům náklady. Levné výrobky z Číny nároky na bezpečné materiály ignorují, kontroly v nich často nacházejí toxické nebezpečné složky (o pracovních podmínkách zaměstnanců ani nemluvě). Příliv těchto výrobků na evropský trh však byl v uplynulých letech tak velký, že kontrolní mechanismy za tento objem zdaleka nestačily.
Problém se záplavou levných balíčků, nejčastěji z Číny, hezky ilustrují statistiky. Zatímco v roce 2023 do ČR v zásilkách nízké hodnoty (do 150 EUR) doputovaly asi 3 miliony položek, o rok později to bylo 23 milionů a loni už 105 milionů položek. Podobný růst podobných zásilek – typicky z asijských tržišť – zaznamenala celá Evropa. Zatímco v roce 2023 se jednalo o 2,3 mld. položek, za rok 2025 došlo do EU skoro 6 miliard položek zboží v malých zásilkách.
Důsledky cla zavedeného v červenci už se přitom v číslech odrážejí. Podle Celní správy přišlo do ČR ještě v červnu v zásilkách 13,6 mil. položek, v červenci už počty klesly na 3,6 milionu a v září už to bylo „jen“ 2,6 mil. položek.
Efekt byl okamžitý. Meziročně je to propad o téměř 80 %. Průměrná zásilka se zmenšila z více než šesti položek na zhruba tři a stát na novém clu vybral už téměř 660 mil. Kč. Clo se platí za položku zboží, ne za kus, takže deset stejných pouzder stojí na poplatcích stejně jako jedno, vysvětlil Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic s tím, že důsledky se dají pozorovat i v českých statistikách, které nezahrnují údaje o výrobcích z čínských tržišť. Podle srpnových dat ČSÚ internetové a zásilkové obchody reálně rostly o 15 % a oděvy a obuv (do té doby doména čínských platforem), přidaly 10 %.
Při hodnocení je ale potřeba být opatrný. Tuzemské e-shopy rostly dvouciferně už před clem, v červnu o 12,6 %. Srpnových 15 % se navíc počítá proti slabému srpnu 2025, kdy e-shopy přidaly jen 8,8 %. Letošních 15 % je tedy spíš návrat na úroveň před dvěma lety než nový rekord. Srpnové zrychlení tak může být prvním signálem, že se část poptávky přelévá do českých e-shopů, které poprvé soutěží za srovnatelnějších podmínek. Na jistotu si ale musíme počkat na podzimní data, upozornil Hauk.
Podle Tomáše Čupra, ředitele marketingové agentury PPC Profits, budou ale české e-shopy bez dalších kroků těžit z regulací jen krátkodobě.
Část zákazníků začne více porovnávat konečnou cenu objednávky včetně všech poplatků a dopravy. České e-shopy tak mohou získat konkurenční výhodu nejen cenou, ale především rychlostí dodání, jednodušší reklamací, zákaznickým servisem a důvěryhodností. Pro české e-shopy to může znamenat příležitost získat zákazníky, kteří dosud automaticky nakupovali na čínských tržištích. Nečekám ale, že se zákazníci začnou masově vracet k českým obchodníkům. Čínské platformy mají stále velmi silnou pozici a dokážou rychle reagovat na změny trhu, poukazuje na přesun skladů čínských obchodníků do Evropy, což umožňuje doručovat rychleji a zároveň změnit způsob dovozu a celního odbavení čínského zboží.
Pokud je zboží již řádně dovezené a proclené v EU, následný prodej z evropského skladu není stejnou situací jako přímá zásilka z Číny koncovému zákazníkovi. Nejde tedy automaticky o nelegální obcházení pravidel, ale o přizpůsobení obchodního modelu.
Nové opatření je podle něj tedy krok správným směrem, ale sám o sobě problém nerovné konkurence nevyřeší:
Pokud mají mít evropští obchodníci skutečně férovější podmínky, musí se vedle cel a poplatků důsledně kontrolovat také bezpečnost výrobků, dodržování evropských předpisů a daňové povinnosti.
Tento názor sdílí i Hauk, podle kterého zájem o čínské balíčky úplně nezmizí. Odhaduje, že běžní spotřebitelé se asi vrátí k českým e-shopům nebo nakoupí u čínských platforem z evropského skladu, kde je zboží procleno už při hromadném dovozu a clo je rozpuštěné v ceně. Obchodníci, kteří ale nakupují zboží ve větších objemech a přeprodávají ho dál, se ale systém dle jeho odhadů naučí používat.
Z nákupu na čínských tržištích se stane malý velkoobchod. Pro český trh je to dobrá zpráva s podmínkou. Konkurence se přesune z ceny na logistiku a služby typu jednoduchost a rychlost reklamací. Stát by ale neměl usnout na vybraných stovkách milionů. Nebezpečné výrobky a obcházení DPH clo samo neřeší, to zvládnou až důsledné kontroly a společné celní datové centrum EU od roku 2028, uzavřel Hauk.