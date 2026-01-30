Čistý zisk Raiffeisenbank loni rostl o třetinu a přesáhl 9,7 miliardy korun

Raiffeisenbank vykázala za minulý rok čistý zisk ve výši 9,71 mld. Kč. Celkové provozní výnosy se oproti minulému roku zvýšily o 17,8 % a dosáhly 20,44 mld. Kč. Bance meziročně o 4 % rostly i provozní náklady na 8,97 mld. Kč.
Čisté úrokové výnosy pak vzrostly o 4,9 %, a dosáhly 13,75 mld. Kč. Navzdory klesajícím tržním sazbám v první polovině roku a nižšímu výnosu z depozit banka udržela stabilní čistý úrokový příjem. Čisté výnosy z poplatků
a provizí se zvýšily o 6,4 % na 4,53 mld. Kč.
Celková aktiva Raiffeisenbank vzrostla o desetinu (10,9 %) a dosáhla 823 mld. Kč. Objem poskytnutých úvěrů byl ve výši 403 mld. Kč, přičemž výsledek je meziročně o 7 % vyšší. K růstu došlo hlavně u domácností, které čerpaly hypotéky a spotřebitelské úvěry. Kvalita úvěrového portfolia přitom podle banky zůstává dobrá. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek byly v absolutní hodnotě meziročně vyšší o 0,114 mld. Kč (v průběhu roku 2025 došlo k tvorbě opravných položek ve výši 0,436 mld. Kč, hlavně u domácností.
Objem přijatých vkladů se zvýšil o 14,6 % na 691 mld. Kč. Růst táhly zvyšující se zůstatky domácností zejména na spořicích účtech, na straně firem pak na běžných účtech.
Velice úspěšné měsíce se spojily v mimořádně úspěšný rok 2025. Stojí za ním především klientky a klienti, kteří u nás ve stále větší míře spoří a investují. Raiffeisenbank se tak podle počtu klientů stala třetí největší bankou na českém trhu, okomentoval loňské hospodářské výsledky Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank.