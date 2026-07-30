Čistý zisk České spořitelny za letošní první pololetí přesáhl 14 miliard korun

Česká spořitelna za první pololetí dosáhla čistého zisku ve výši 14,3 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 18 ,1 mld. Kč a zvýšil se meziročně o 12,4 %. Zásluhu na tom mají hlavně vyšší provozní výnosy (+ 7,9 %). Ty rostly zejména v důsledku vyššího čistého úrokového výnosu (21,6 mld. Kč, + 5 %), který pozitivně ovlivnil objem poskytnutých úvěrů. Kromě toho provozní výnosy rostly kvůli čistému výnosu z poplatků (6,9 mld. Kč, + 9,4 %) a zisku z obchodních operací. Výnos z platebních transakcí naopak poklesl kvůli vyšším nákladům na poplatky spojené s platebními kartami.
Bance vzrostly i celkové provozní náklady, a to o 2 ,2 % na 12,8 mld. Kč. Jde hlavně o důsledek vyšších
nákladů na zaměstnance (+ 3,7 %) kvůli vyšším mzdám a vyšším odstupným. O 13 ,5 % se ale zvýšily i odpisy, především kvůli nájemním smlouvám v sídle společnosti na Budějovické, nárůst odpisů ale odrážel i odpisy vlastních budov, IT a rostoucí objem činnosti subjektů v oblasti dostupného bydlení. Ostatní správní náklady poklesly (- 3,3 %) kvůli nižším nákladům na obchodní operace , marketing a IT. Proto se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) zlepšil na hodnot u 41,5 %.
Základem dlouhodobě silné výkonnosti České spořitelny je důvěra našich klientů. Ta se v průběhu prvního pololetí promítla do celé řady klíčových ukazatelů. Celkový počet klientů meziročně vzrostl o 19 tisíc a úvěrové portfolio se zvýšilo o 9,5 %, a to díky silné poptávce ze strany domácností i firem. Pokračoval také růst zájmu o hypotéky, jejichž objem meziročně vzrostl o 11,2 %, přičemž tržní podíl České spořitelny na nově poskytnutých hypotékách již dosahuje 28 %, okomentoval výsledky Attila Sánta, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení, podle kterého banka zaznamenala růst i v oblasti korporátního bankovnictví, kde se hodnota úvěrového portfolia v meziročním srovnání navýšila o 9,1 %.