Čistší voda může zdražit stočné. Čistírny čekají investice až za 176 miliard korun

Čistírny odpadních vod budou muset splnit přísnější evropské požadavky. Náklady na modernizaci mohou přesáhnout 176 mld. Kč. Část se může promítnout do stočného, na některých výdajích se ale mají podílet výrobci léčiv a kosmetiky.
České vodárenství čekají rozsáhlé investice do modernizace čistíren odpadních vod. Důvodem je nová evropská směrnice o čištění městských odpadních vod, která zpřísňuje požadavky na odstraňování znečišťujících látek. Nově se zaměřuje také na zbytky léčiv, kosmetických přípravků a další látky, které běžné čistírny nedokážou dostatečně zachytit.
Podle odhadů uvedených v podkladech k připravované novele vodní legislativy si splnění nových požadavků vyžádá investice ve výši 115,8 až 176,1 mld Kč. Dalších 5 až 6,5 mld. Kč představují odhadované provozní náklady.
Kdo investice zaplatí?
Modernizace čistíren a kanalizačních sítí bude znamenat výdaje především pro jejich vlastníky, tedy často města a obce. Část nákladů se může postupně promítnout do cen stočného, které platí domácnosti. O kolik by se mohlo zvýšit, zatím není jasné.
Evropská legislativa ovšem počítá také se zapojením výrobců.
Farmaceutické a kosmetické společnosti mají prostřednictvím systému rozšířené odpovědnosti nést nejméně 80 % vymezených nákladů na pokročilé, takzvané kvartérní čištění odpadních vod. Jde o technologii, která má z vody odstraňovat například zbytky léčiv a dalších chemických látek. Zmíněných 80 % se ale nevztahuje na všechny investice do vodohospodářské infrastruktury.
Směrnice vstoupila v účinnost 1. ledna 2025. Česko musí potřebná pravidla převést do svého právního řádu do 31. července 2027. Jednotlivé povinnosti pak budou nabíhat postupně, některé až do roku 2045.
Většina dešťové vody odtéká bez využití
Vedle čištění odpadních vod se vodohospodáři zaměřují na zachytávání dešťové vody.
Podle odhadu Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) odtéká více než 90 % srážkové vody bez dalšího využití. Údaj sdružení představilo na včerejší pražské tiskové konferenci společně se společností Wilo, která vyrábí čerpací systémy.
Problém nastává především ve městech, kde voda ze střech, silnic a parkovišť často rychle odtéká do kanalizace. Při přívalových deštích tak může přetěžovat kanalizační síť, zatímco v suchých obdobích voda chybí.
Jedním z řešení jsou retenční nádrže, které vodu zadržují a postupně vypouštějí, nebo akumulační nádrže umožňující její další využití. Dešťovou vodou lze například zalévat zahrady či veřejnou zeleň nebo ji při vhodném technickém řešení používat ke splachování.
Domácnosti tím mohou omezit spotřebu pitné vody a ušetřit na vodném. Samotná instalace nádrže ale nemusí automaticky znamenat úsporu, protože záleží také na pořizovacích a provozních nákladech.