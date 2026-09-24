Měšec.cz

Cinema City v říjnu promítá kultovky se slevou. Zajděte na Bonda, Trainspotting, Matrix, Nolana či Tarantina

Gabriela Hájková
Včera
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Kino popkorn Autor: Depositphotos
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Během října můžete v síti kin Cinema City navštívit kultovní slavné filmy za levnější vstupné. Řetězec slaví 25 let na českém trhu a od 5. do 31. října proto nabídne filmové hity se vstupným za 125 Kč (u projekcí ve speciálních formátech se ale uplatní standardní příplatek).

Kultovní filmy za zlevněné vstupné bude možné shlédnout vždy od pondělí do pátku. Už teď ale Cinema City avizuje, že s ohledem na zájem návštěvníků se může nabídka dalších projekcí a termínů rozšířit.

V programu se objeví například Matrix, Mlčení jehňátek, Počátek, Nespoutaný Django, Samotáři, Tenkrát v Hollywoodu, Trainspotting, Vlny, Velký Gatsby, Blade Runner 2049, Dunkerk, Piráti z Karibiku, Vykoupení z věznice Shawshank nebo Největší showman. Z bondovek to bude Skyfall, Spectre a Není čas zemřít. Pro fanoušky komiksovek bude v programu například Liga spravedlnosti nebo Sebevražedný oddíl. 

Program zatím není uzavřený, Cinema City ho bude v průběhu kampaně dál rozšiřovat. Tím chce síť kin návštěvníky motivovat ke sledování svých digitálních kanálů a pravidelným návštěvám webu.

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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