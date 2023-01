Chystáte se k volbám mimo své trvalé bydliště? Nově můžete požádat o voličský průkaz online

Autor: profit

Budete v období konání prezidentských voleb mimo svůj domov a rádi byste se voleb zúčastnili? Budete jako vždy potřebovat voličský průkaz, o který si tentokrát můžete nově požádat online pomocí Portálu občana. Budete k tomu však potřebovat datovou schránku fyzické osoby a trvalé bydliště na území České republiky.





Přihlásit se do Portálu občana můžete pomocí identity občana, například před bankovní identitu, případně přihlašovacími údaji vaší datové schránky.





Po přihlášení do Portálu občana naleznete možnost požádat o voličský průkaz hned na hlavní stránce v dlaždici „Žádost o voličský průkaz“, případně v sekci „Podání“, kde si zvolíte možnost „další podání“ a poté najdete „Žádost o vydání voličského průkazu“. Můžete si podat žádost jak pro jedno kolo voleb, tak i pro obě.

V závěru žádosti si pak určíte, jakým způsobem chcete svůj voličský průkaz vyzvednout:

Zaslat poštou a na jakou adresu,

osobně na úřadu v ČR,

osobně na úřadu v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu online, písemnou formou nebo osobně můžete podat nejpozději 6. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Pouze ti občané, kteří žijí mimo ČR a nemají zde trvalé bydliště, nemohou žádat o vydání průkazu přes Portál občana, ale musí požádat o volební průkaz pouze osobně nebo písemně na zastupitelském úřadu.

Pokud máte datovou schránku fyzické osoby, můžete požádat o vydání voličského průkazu také online i bez Portálu občana. Žádost nemá stanovenou konkrétní formu, ale je možné využít například vzor uvedený na stránkách Ministerstva vnitra.

Ačkoli zřízení datových schránek pro nepodnikající fyzické osoby nejsou ze zákona povinné, pro komunikaci se státní správou jsou dobrým řešením, jako například v případě žádostí o voličský průkaz. Pokud ji nemáte a zjistíte, že se vám přece jen hodí, její zřízení je otázkou pár minut. V době publikace tohoto článku (2. ledna 2023) je však systém datových schránek nefunkční kvůli plánované výluce, má začít znovu fungovat přesně od 3. ledna od 00:01 hodin.

Kromě online nebo písemných žádostí je možné o vydání voličského průkazu požádat také osobně na obecních úřadech, a to do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin.