Chyby v daňovém přiznání opravíte bez sankcí. Odstartovalo další Daňové echo

Monika Veselíková
Včera
Daňové přiznání, daně, daň Autor: Depositphotos Inc.
Ilustrační fotografie.

Prostřednictvím projektu Daňové echo Finanční správa upozorňuje na pravděpodobné nesrovnalosti v daňových přiznáních. Daňoví poplatníci tak mohou chyby bez sankcí napravit a vyhnout se daňové kontrole. Aktuální etapa se zaměřuje na chyby u penzijního spoření za roky 2023 a 2024.

V rámci aktuální třetí etapy projektu Daňové echo chce Finanční správa oslovit celkem 1338 osob, kterým počínaje dneškem začnou chodit osobní dopisy, nebo zprávy do datovky.

Dopis informuje o pravděpodobné chybě navazující na předčasné zrušení penzijního spoření, které daný poplatník uplatňoval jako daňový odpočet v předchozích letech. Zjištěné chyby v daňové povinnosti odhadujeme celkem na 12,5 milionu korun. Při stejné úspěšnosti dobrovolné nápravy jako v první fázi by to znamenalo bezprostřední příjem do veřejných rozpočtů ve výši téměř 8 milionů korun, vysvětlila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Podle Hornochové by se Daňové echo mohlo stát rutinní součástí činnosti finanční správy, díky kterému by se oprava chyb v daňových přiznáních výrazně zrychlila. Naším cílem do budoucna je rozesílat dopisy s minimálním zpožděním, nebo ideálně ještě před vznikem povinnosti podat daňové přiznání, říká.

Předchozí dvě etapy Daňového echa oslovily přibližně 4 000 lidí a přinesly do státní pokladny celkem 52,3 mil. Kč.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

