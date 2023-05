Chcete vzít s sebou pejska na dovolenou letadlem? Tady jsou pravidla, která musíte pohlídat

Neumíte představit, že byste jeli na dovolenou a svého psího mazlíka nechali doma? Pokud plánujete, že psík pojede každopádně s vámi, je zapotřebí zvážit pár okolností a udělat dokonalou přípravu. Přinášíme vám základní rady, jak na to.





Je váš pes typ do nepohody?

Zvažte, jestli váš pes nebude mít z cestování i ze samotného pobytu mimo doomov spíš trauma, než radost.





Jestliže má váš čtyřnohý parťák pro strach uděláno, nadšeně se vrhá do nových věcí a nedělá mu problém cestovat s vámi autem ani v přepravním boxu, pak by měl i svůj první let v pohodě zvládnout. Pokud však máte doma uzlíček nervů, který by cestu protrpěl a ani v cizím prostředí by se necítil dobře, raději jej nestresujte a nechejte ho doma s hlídáním, říká Bedřich Synek, ředitel společnosti PetExpert, jejímž pojistitelem je ČSOB Pojišťovna.

Může pes s vámi do země, kam se chystáte?

Každá země má pro pobyt zvířat jiné podmínky. Nejprve si tedy ověřte na stránkách Státní veterinární správy ČR, zda vůbec můžete zvíře do vaší dovolenkové destinace přivézt. A pozor, někde dokonce musejí psi nejprve do karantény. Pokud je vše v pořádku, pak vyberte let, kde nemusíte přestupovat a který netrvá déle než 4 hodiny.

Vyberte leteckou společnost, která přijme psa do letadla

Ne všechny letecké společnosti jsou ochotné zvířata přepravit, vyberte tedy takovou, která to umí. Mezi ně patří například aerolinky ČSA, Lufthansa, Smartwings, British Airways a další.

Zjistěte nejprve, zda má váš let volnou kapacitu pro zvířata. Svůj let si zarezervujte až poté, co budete mít rezervaci pro zvíře.

Pamatujte: jeden cestující s letenkou, jeden pes. Pokud letíte sami a máte dva psy, oba s sebou vzít nemůžete.

Jak psa přepravit?

Každá společnost má svá pravidla, jak psy přepravuje. Domácí mazlíčci se přepravují výhradně v uzavíratelných schránkách (přepravkách) s pevným a nepropustným dnem a dostatečnými otvory pro větrání.

Přepravky musejí splňovat určité rozměry, které se odvíjejí od velikosti zvířete. Maximální rozměr schránky, kterou lze přepravovat, je k nalezení v přepravních podmínkách letecké společnosti. Přepravku také rozhodně vybavte štítkem se svým jménem, kontaktem a informací, odkud a kam cestujete, radí Bedřich Synek.

Přepravce bude zajímat:

celková váha schránky s domácím mazlíčkem,

rozměry schránky,

informace o rase zvířete,

váš rezervační kód.

Následně vám dopravce potvrdí rezervaci o přepravě zvířete a na základě rozměrů a váhy přepravky určí, zda si ji budete moct vzít na palubu nebo bude přepravována v zavazadlovém prostoru.

Až nastoupíte do letadla, informujte palubní personál, že s vámi cestuje živé zvíře. Jestliže je pejsek v zavazadlovém prostoru, požádejte, aby piloti monitorovali teplotu a tlak.

Co zvíře musí mít

Váš pejsek bude muset mít vlastní cestovní pas, potvrzení od veterináře a očkování proti vzteklině. Také musí být označený mikročipem. Některé země požadují například i doklad o provedení odčervení, a to maximálně 5 dní starý.

Před samotným letem pak chlupáči naordinujte hladovku a vezměte ho na pořádnou procházku. Když ho utaháte, máte šanci, že celý let prospí, což mu ušetří nervy. Můžete mu také zkusit podat doplňky stravy či tabletky od veterináře, které ho zklidní a uleví mu od stresu. Nezapomeňte, že během letu by měl mít pes v přepravce přísun k vodě, vhodné je dát mu dovnitř i oblíbenou hračku nebo žvýkací pamlsek, doporučuje Bedřich Synek a přidává radu, abyste pejskovi dali do cestovní schrány nějaký kus svého oblečení, ze kterého ucítí váš pach.

Užitečné bude také sjednat pejskovi cestovní pojištění, které kryje úrazy a náhlá onemocnění, a to společně s pojištěním odpovědnosti.