Chcete vědět, kolik stojí nájem ve vašem sousedství? Poradí kalkulačka Ministerstva financí

Monika Veselíková
Včera
Autor: Redakce

Zajímá vás, zda vám pronajímatel nastavil adekvátní nájemné? Nebo naopak pronájem nabízíte a nejste si jistí, o kolik si říct? V obou případech vám může pomoci kalkulačka Ministerstva financí, na které se snadno dopočítáte, jak se ve vaší lokalitě pohybuje průměrné tržní nájemné obdobných bytů.

Kalkulačka vychází z cenových map nájemného spravovanými právě Ministerstvem financí, které tyto mapy také každé 3 měsíce aktualizuje na nejnovější hodnoty.

Práce s kalkulačkou je jednoduchá, stačí zadat několik vstupních údajů jako město, velikost bytu a podlahovou plochu – pokud ji neznáte, kalkulačka si sama dosadí medián pro daný region a velikostní kategorii. Dále už jen zaškrtáte, zda má byt balkon, garážové stání nebo je dům vybavený výtahem, a máte hotovo.

Kalkulačka: Spočítejte si tržní nájemné

Ve výsledku pak vidíte, kolik činí tržní nájemné, průměrnou cenu za metr čtvereční, ale i to, o kolik cenu za m2 zvýší, pokud je součástí bytu balkon nebo terasa. Ministerstvo financí nicméně upozorňuje, že výsledné nájemné vždy ukazuje průměrnou cenovou hladinu podobných bytů v dané lokalitě, tedy je dobré brát výsledek pouze orientačně.

Nájemník vs. pronajímatel

Nájemníkům, pronajímatelům a jejich vzájemným právům a povinnostem, se dlouhodobě věnujeme také na Měšci:

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

