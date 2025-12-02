Měšec.cz  »  Chcete vědět, kolik stojí nájem ve vašem sousedství? Poradí kalkulačka Ministerstva financí

Chcete vědět, kolik stojí nájem ve vašem sousedství? Poradí kalkulačka Ministerstva financí

Zajímá vás, zda vám pronajímatel nastavil adekvátní nájemné? Nebo naopak pronájem nabízíte a nejste si jistí, o kolik si říct? V obou případech vám může pomoci kalkulačka Ministerstva financí, na které se snadno dopočítáte, jak se ve vaší lokalitě pohybuje průměrné tržní nájemné obdobných bytů.

Kalkulačka vychází z cenových map nájemného spravovanými právě Ministerstvem financí, které tyto mapy také každé 3 měsíce aktualizuje na nejnovější hodnoty.

Práce s kalkulačkou je jednoduchá, stačí zadat několik vstupních údajů jako město, velikost bytu a podlahovou plochu – pokud ji neznáte, kalkulačka si sama dosadí medián pro daný region a velikostní kategorii. Dále už jen zaškrtáte, zda má byt balkon, garážové stání nebo je dům vybavený výtahem, a máte hotovo.

Kalkulačka: Spočítejte si tržní nájemné

Ve výsledku pak vidíte, kolik činí tržní nájemné, průměrnou cenu za metr čtvereční, ale i to, o kolik cenu za m2 zvýší, pokud je součástí bytu balkon nebo terasa. Ministerstvo financí nicméně upozorňuje, že výsledné nájemné vždy ukazuje průměrnou cenovou hladinu podobných bytů v dané lokalitě, tedy je dobré brát výsledek pouze orientačně.

Nájemník vs. pronajímatel

Nájemníkům, pronajímatelům a jejich vzájemným právům a povinnostem, se dlouhodobě věnujeme také na Měšci:

