Měšec.cz  »  ČEZ zlevňuje zemní plyn a elektřinu pro další zákazníky

ČEZ zlevňuje zemní plyn a elektřinu pro další zákazníky

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

Zemní plyn Autor: Depositphotos

Společnost ČEZ Prodej se po zlevňování zemního plynu u produktů na dobu neurčitou (k začátku roku) nyní zaměřila na smlouvy na dobu určitou. Cena klesla pro jedno, dvou i tříleté fixace. 

U tříletých smluv je cena nejnižší, 1060 Kč/MWh vč. DPH. Pokud si produkt sjednáte on-line, můžete získat také bonus 1000 Kč. Odměna je určena zákazníkům, kteří si odběrné místo převedou od jiného dodavatele energií přes online sjednání.

Produkt pro dvouletou fixaci „Plyn FIX na 2 roky“ dodavatel zlevnil na 1150 Kč/MWh včetně DPH.

U roční fixace „Plyn FIX na 1 rok“ stojí zemní plyn 1240 Kč/MWh včetně DPH. 

Obliba fixací se zejména u plynu drží velmi vysoko. V loňském roce si nově příchozí zákazníci volili u plynu fixaci v 87 % případů. Zároveň se nám potvrdil velký zájem klientů o delší, tříletou fixaci plynu – tu si v posledním čtvrtletí roku 2025 vybralo 45 % nových zákazníků, popsal generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Zákazníkům, kteří odebírají od ČEZu zemní plyn nabízí dodavatel také další související služby (nabídka plynových kotlů, jejich servisování a revize, asistenční služby při poruchách či haváriích). Dále poskytuje také poradenství v oblasti energetických úspor. 

E.ON láká na levnější energie výměnou za samoobsluhu. Některé úkony ale mohou být za poplatek Přečtěte si také:

E.ON láká na levnější energie výměnou za samoobsluhu. Některé úkony ale mohou být za poplatek

Kromě plynu snižuje ČEZ Prodej na konci ledna i ceny vybraných fixovaných produktů u elektřiny. Elektřina FIX na 3 roky zlevňuje v nejběžnější sazbě D02 na 3250 Kč/MWh včetně DPH. 

Jednoletou fixaci v rámci produktu Elektřinu Online na 1 rok nabízí ČEZ za 3340 Kč/MWh včetně DPH. K online sjednání mohou noví zákazníci získat finanční bonus, který se odvíjí od výše spotřeby. 

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Daňová legislativa 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).