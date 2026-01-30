ČEZ zlevňuje zemní plyn a elektřinu pro další zákazníky

Společnost ČEZ Prodej se po zlevňování zemního plynu u produktů na dobu neurčitou (k začátku roku) nyní zaměřila na smlouvy na dobu určitou. Cena klesla pro jedno, dvou i tříleté fixace.
U tříletých smluv je cena nejnižší, 1060 Kč/MWh vč. DPH. Pokud si produkt sjednáte on-line, můžete získat také bonus 1000 Kč. Odměna je určena zákazníkům, kteří si odběrné místo převedou od jiného dodavatele energií přes online sjednání.
Produkt pro dvouletou fixaci „Plyn FIX na 2 roky“ dodavatel zlevnil na 1150 Kč/MWh včetně DPH.
U roční fixace „Plyn FIX na 1 rok“ stojí zemní plyn 1240 Kč/MWh včetně DPH.
Obliba fixací se zejména u plynu drží velmi vysoko. V loňském roce si nově příchozí zákazníci volili u plynu fixaci v 87 % případů. Zároveň se nám potvrdil velký zájem klientů o delší, tříletou fixaci plynu – tu si v posledním čtvrtletí roku 2025 vybralo 45 % nových zákazníků, popsal generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Zákazníkům, kteří odebírají od ČEZu zemní plyn nabízí dodavatel také další související služby (nabídka plynových kotlů, jejich servisování a revize, asistenční služby při poruchách či haváriích). Dále poskytuje také poradenství v oblasti energetických úspor.
Kromě plynu snižuje ČEZ Prodej na konci ledna i ceny vybraných fixovaných produktů u elektřiny. Elektřina FIX na 3 roky zlevňuje v nejběžnější sazbě D02 na 3250 Kč/MWh včetně DPH.
Jednoletou fixaci v rámci produktu Elektřinu Online na 1 rok nabízí ČEZ za 3340 Kč/MWh včetně DPH. K online sjednání mohou noví zákazníci získat finanční bonus, který se odvíjí od výše spotřeby.