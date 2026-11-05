ČEZ zdraží elektřinu i plyn 1,6 milionu zákazníků. Podívejte se, kolik si připlatíte

Společnost ČEZ, která dodává domácnostem elektřinu a zemní plyn, oznámila zdražení energií od ledna 2027. Zákazníci, kteří nemají zafixované ceny smlouvou na dobu určitou (mají tedy smlouvy na dobu neurčitou) by si měli připlatit za každou spotřebovanou MWh elektřiny asi 330 Kč, u plynu zaplatí více asi o 180 Kč.
Cena silové elektřiny v nejběžnější distribuční sazbě D02d poskočí z letošních 3860 na 4190 Kč za MWh (vč. DPH) a cena plynu se zvýší z 1560 na 1740 Kč za MWh. Zprávu přinesla ČTK, podle které se lednové navýšení cen dotkne asi 1,6 milionu zákazníků ČEZ.
Podle společnosti Kalkulátor.cz se ale zdražení může dotknout i zákazníků jiných dodavatelů energií.
Pozornost by měli věnovat také zákazníci ostatních dodavatelů, pokud nemají cenu zafixovanou. Pokaždé když dojde ke zdražení u jednoho z největších dodavatelů, a ČEZ je u nás ten vůbec největší, ve velmi krátké době dochází k podobnému kroku i u ostatních. A tlak dražších velkoobchodních nákupů je nyní obrovský a působí na celý trh, měli bychom tedy očekávat, že každý dodavatel, který má zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou udělá to samé – zdraží elektřinu i plyn, vysvětlil Lukáš Kaňok, šéf sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz s tím, že ČEZ nemusí zdražovat naposledy, protože podle vyjádření ČEZ pro ČTK této společnosti vzrostly od začátku roku velkoobchodní ceny elektřiny asi o 75 % a plynu o 140 %.
Dodavatelé nakupují energie postupně dopředu, a proto se změny burzovních cen do domácích účtů promítají se zpožděním. Dřívější nákupy mohou dopad dražšího trhu dočasně tlumit. Pokud však vysoké velkoobchodní ceny přetrvají, mohou při dalších nákupech vytvářet tlak na nové zdražení. Jeho termín ani rozsah dnes nelze spolehlivě určit, dá se ale předpokládat, že k němu dojde, dodává Kaňok.
Podle něj si domácnost v nejběžnější distribuční sazbě se spotřebou 3 MWh elektřiny ročně připlatí asi 1000 Kč. Při roční spotřebě 20 MWh plynu vzrostou náklady o 3600 Kč. Dopad na konkrétního spotřebitele se dá konkrétně vyčíslit jen se znalostí spotřeby a distribuční sazby. Pro získání prvního odhadu se ale podle Kaňoka dá podívat na to, jakou platíte zálohu a o kolik se podle toho cena pravděpodobně zvýší.
Společnost Kalkulátor.cz proto připravila následující přehled, který porovnává modelové domácnosti s různou výší měsíčních záloh elektřiny nebo plynu. Ukazuje:
- odhad současných ročních nákladů,
- náklady po zdražení,
- možnou úsporu při přechodu na výhodnější nabídku.
Příklad
V modelovém příkladu je uvažován zákazník, co u elektřiny platí zálohu 4000 Kč. Za rok tedy zaplatí přibližně 48 000 Kč a pokud nic neudělá, po zdražení bude platit o 2259 Kč více. Roční platba po zdražení tak bude 50 259 Kč. Pokud se rozhodne dodavatele změnit a cenu si zafixuje na 3 roky, může ušetřit podle Kaňoka 7533 Kč a za rok tak bude platit 42 726 Kč.
Pro orientační výpočty elektřiny je počítáno se sazbou D02d a jističem 3x25A v distribučním území ČEZu. Výpočet by ovlivnily i případné změny regulovaných plateb.
|Měsíční záloha elektřiny
|Aktuální roční platba
|O kolik se elektřina zdraží
|Roční platba po zdražení
|Kolik se dá ušetřit
|Roční platba při úspoře
|1000Kč
|12 000 Kč
|308 Kč
|12 308 Kč
|–1095 Kč
|11 214 Kč
|2000Kč
|24 000 Kč
|936 Kč
|24 936 Kč
|–3237 Kč
|21 698 Kč
|3000Kč
|36 000 Kč
|1771 Kč
|37 771 Kč
|–5415 Kč
|32 356 Kč
|4000Kč
|48 000 Kč
|2259 Kč
|50 259 Kč
|–7533 Kč
|42 726 Kč
|5000Kč
|60 000 Kč
|2748 Kč
|62 748 Kč
|–9652 Kč
|53 095 Kč
|7500Kč
|90 000 Kč
|4662 Kč
|94 662 Kč
|–15 067 Kč
|79 596 Kč
|10 000 Kč
|120 000 Kč
|5883 Kč
|125 883 Kč
|–20 364 Kč
|105 520 Kč
To samé Kalkulátor.cz spočítal i pro domácnosti odebírající zemní plyn. Uvažuje zde distribuční území společnosti GasNet.
|Měsíční záloha plynu
|Aktuální roční platba
|O kolik se plyn zdraží
|Roční platba po zdražení
|Kolik se dá ušetřit
|Roční platba po ušetření
|500 Kč
|6000 Kč
|202 Kč
|6203 Kč
|–985 Kč
|5217 Kč
|1000Kč
|12 000 Kč
|699 Kč
|12 700 Kč
|–2639 Kč
|10 060 Kč
|2000Kč
|24 000 Kč
|1759 Kč
|25 759 Kč
|–5588 Kč
|20 171 Kč
|3000Kč
|36 000 Kč
|2836 Kč
|38 836 Kč
|–9173 Kč
|29 663 Kč
|4000Kč
|48 000 Kč
|3928 Kč
|51 928 Kč
|–12 806 Kč
|39 122 Kč
|5000Kč
|60 000 Kč
|5041 Kč
|65 041 Kč
|–16 510Kč
|48 531 Kč
|7500Kč
|90 000 Kč
|7869 Kč
|97 870 Kč
|–25 922 Kč
|71 948 Kč
|10 000 Kč
|120 000 Kč
|10 794 Kč
|130 794 Kč
|–35 655 Kč
|95 139 Kč
Zdroje tabulek: Kalkulátor.cz
Výpočty jsou jen orientační, protože samotná výše zálohy neurčuje skutečnou roční spotřebu. Pokud platíte příliš nízké zálohy a na konci roku budete při vyúčtování doplácet nebo je naopak kvůli strachu z doplatku platíte vyšší než odpovídá spotřebě, čísla kvůli tomu samozřejmě nebudou sedět.
Kaňok závěrem upozorňuje, že smlouvy na dobu neurčitou mají nejdražší ceníky na trhu.