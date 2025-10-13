Měšec.cz  »  ČEZ snížil ceny za plyn i elektřinu. Prozatím jen u víceletých fixací

ČEZ snížil ceny za plyn i elektřinu. Prozatím jen u víceletých fixací

Monika Veselíková
Včera
topení, plyn, energie Autor: Shutterstock.com

Další dodavatel elektřiny a plynu hlásí se začátkem topné sezóny snížení cen. Domácnosti, které topí plynem a mají zafixováno, můžou podle dodavatele ročně uspořit až 9000 Kč. Cena elektřiny klesla o 11 %.  Kdo fixovat nechce, musí si na lepší cenu počkat do ledna.

Neustále sledujeme velkoobchodní ceny a zlevňujeme vždy, když nám to situace dovolí. I přestože velkoobchodní ceny plynu teď významně neklesají, rozhodli jsme se před začátkem topné sezony snížit ceny víceletých fixací, o které začíná být mezi zákazníky větší zájem. Jak u dvouleté, tak tříleté plynové fixace můžeme našim zákazníkům nabídnout cenu pod tisíc korun za megawatthodinu na obchodní složce a úsporu v řádu desítek procent, uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec

Dvouletou plynovou fixaci dodavatel nově nabízí o 25 % levněji – za 975 Kč/MWh, respektive 1180 Kč/MWh včetně DPH. Podle dodavatele tak domácnosti, které plynem topí a ročně v průměru spotřebují 10 MWh, meziročně ušetří přes 3900 Kč.

Domácnostem, které zvolí fixaci na tři roky, nabídne ČEZ Prodej MWh za 900 Kč, respektive 1 089 Kč s DPH. U domácností, které plynem topí, a mají průměrnou spotřebu 10 MWh ročně, to podle dodavatele znamená úsporu ve výši 9000 Kč ročně.

Zlevnění se ale týká i elektřiny, konkrétně produktu Elektřina v akci, kde nová cena činí 3099 Kč za MWh. Ve srovnání s loňskem je cena tohoto produktu nižší o 11 %. Elektřina v akci je krátkodobý produkt s fixací cen do října 2027.

Další vlnu zlevňování pak ČEZ Prodej plánuje se startem roku 2026. Počítáme s tím, že dodržíme naše tradiční datum pro zlevnění produktů na dobu neurčitou 1. ledna nového roku. Nyní provádíme nezbytné kalkulace, všechny zákazníky budeme včas o snížení cen informovat, doplnil Kadlec.

Zdroj: Youtube.com
