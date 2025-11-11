ČEZ sníží ceny pro další zákazníky. Všem pak nabízí dodatečnou možnost ušetřit na elektřině až polovinu

Společnost ČEZ Prodej od ledna sníží ceny elektřiny a plynu pro další zákazníky. Tentokrát se zlevnění dotkne spotřebitelů se smlouvou na dobu neurčitou, kteří tedy nemají sjednanou žádnou fixaci ceny. Silová elektřina pro nejběžnější sazbu D02 bude od ledna 3860 Kč vč. DPH.
Snížení ceny proběhne automaticky. Informaci o úpravě cen by měli zákazníci obdržet od společnosti ČEZ během listopadu.V dopise či e-mailu najdou konkrétní novou částku po zlevnění pro všechna svá odběrná místa.
Zákazníkům s produkty na dobu neurčitou jsme výrazně zlevňovali už letos a to o 15 % u elektřiny a o 25 % u plynu. Přestože cena elektřiny na velkoobchodních trzích stojí aktuálně zhruba stejně jako na začátku roku, můžeme díky naší chytré nákupní strategii pokračovat v našem pravidelném zlevňování a od ledna opět ceny nefixů pro nové i stávající zákazníky snížíme, okomentoval plánovaný krok generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Uvedl také, že zákazníkům na nefixovaných i fixovaných produktech ČEZ nabízí další možnost zlevnění ceny elektřiny prostřednictvím možnosti využít tzv. Dynamický tarif, u kterého se cena elektřiny mění během dne. Ve vybraných denních hodinách počítá s nižší cenou, během špiček je naopak dražší. Pokud tedy máte průběhové měření (tzv. chytrý měřák) a máte možnost (nebo jste ochotni) řídit svou spotřebu elektřiny, můžete podle Kadlece v některých hodinách ušetřit až 50 % z ceny silové elektřiny. Během špiček je naopak elektřina dražší o 10 nebo 25 %. Pásma jsou nastavena zvlášť pro pracovní dny a pro víkendy a fungují ve dvou režimech. Od října do března a od dubna do září.
Výhodná pásma jsou obvykle přes poledne nebo v noci (nastavení pásem se mění během roku), takže se vyplatí během nich spustit větší spotřebiče, ohřev vody nebo nabíjení elektromobilu. Každý měsíc získáte přehled, jak se vám daří šetřit.
Než si sjednáte Dynamický tarif, můžete si aktivovat doplněk „na zkoušku“, kdy si nejprve vyzkoušíte, jestli vám tento režim řízení spotřeby vyhovuje a jestli s ním dokážete ušetřit. Cena se u Dynamického tarifu na zkoušku vypočítává z obchodní části (za MWh) vašeho aktuálního produktu.
ČEZ od ledna sníží také cenu u zemního plynu v tarifech na dobu neurčitou. Cena klesne na úroveň 1560 Kč/ MWh vč. DPH. Úprava ceny opět proběhne automaticky.
ČEZ zatím i přes zlevnění cen doporučuje zálohy ponechat na stejné úrovni, dokud nebude definitivně jasno o výši regulované složky ceny energií, kterou určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Jak jsme uvedli před časem, státem regulovaná část ceny energií má pro příští rok stoupnout.
Ceníky s aktuální regulovanou složkou pro rok 2025 budou na webu ČEZ v prosinci.
ČEZ Prodej v letošním roce zlevňoval už celkem pětkrát. Hned na začátku ledna to byly produkty na dobu neurčitou, v polovině ledna klesly ceny portfoliových fixací, následovalo zlevnění akvizičních fixovaných produktů v únoru, pak v červnu a zatím naposledy letos v říjnu smlouvy s víceletou fixací.