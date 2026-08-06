Cestující v letadle získají větší ochranu. Aerolinky čekají nová pravidla

Evropská unie mění pravidla pro leteckou dopravu. Cestujícím usnadní získání kompenzace a omezí některé příplatky. Změny se začnou používat až v roce 2027.
Evropský parlament a Rada Evropské unie se po 13 letech jednání dohodly na změně pravidel, která upravují práva cestujících při zrušení či výrazném zpoždění letu nebo při odepření nástupu na palubu.
Co se nemění je nárok na finanční kompenzaci. Nadále má vznikat při zpoždění delším než tři hodiny nebo při zrušení letu méně než 14 dní před odletem. Výše odškodnění zůstane podle vzdálenosti letu od 250 do 600 EUR. Podrobně jsme téma zmapovali v článku:
Novinkou ale bude jednotná lhůta pro uplatnění nároku. O kompenzaci budete muset požádat do devíti měsíců od původního termínu letu. Letecká společnost pak bude mít 30 dní na vyplacení peněz, případně na vysvětlení, proč náhradu odmítá.
Pravidla také doplňují seznam mimořádných okolností, při kterých dopravce kompenzaci vyplatit nemusí. Jde o události, které nemůže ovlivnit ani jim zabránit přijetím přiměřených opatření.
Patřit mezi ně mohou například přírodní katastrofy, války, závažné povětrnostní podmínky, některé stávky letištního personálu či neukázněné chování cestujících, vyjmenovává ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.
Vedle toho dopravci už nebudou smět odmítnout cestujícímu zpáteční let nebo požadovat příplatek jen proto, že nevyužil první část cesty.
Současně změny navržené EU cílí také na transparentnější ceny. Nově budou letecké společnosti muset cenu letenky od začátku rezervace uvádět včetně povoleného příručního zavazadla. Bez dalšího poplatku navíc půjde vzít na palubu jednu osobní věc, například malý batoh nebo tašku.
Bez příplatku má být také přidělení sousedního sedadla doprovodu dítěte mladšího 14 let. Stejné pravidlo se bude týkat doprovodu lidí se zdravotním postižením a těhotných žen.
Lidé se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu mají také nově získat nárok na odškodnění, náhradní spojení a pomoc tehdy, když let zmeškají kvůli tomu, že je letištní personál nedopravil včas k odletové bráně.
Nová pravidla zatím nebyla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Platit začnou 20 dní po zveřejnění, používat se ale budou až o rok později, tedy v průběhu roku 2027.