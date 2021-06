Cestovní pojištění od O2 nově pokrývá i rizika spojená s Covid-19

Chytré cestovní pojištění od společnosti O2 nově v základu kryje i rizika spojená s onemocněním Covid-19 a to ve všech skupinách zemí semaforu Ministerstva zahraničních věcí kromě zemí v černé skupině.

Produkt je možné objednat v online samoobsluze Moje O2, na zákaznické lince nebo prodejně. Aktivuje automaticky přihlášením do zahraniční sítě a vypíná automaticky při přihlášení do domácí sítě. V případě prodloužené dovolené se tedy nemusí starat o prodlužování. Poplatek za cestovní pojištění se zákazníkům jednoduše naúčtuje v rámci měsíčního vyúčtování O2 podle reálné doby strávené za hranicemi. Nemusí nikam zadávat číslo své platební karty nebo vypisovat údaje o dovolené, vysvětlil Michael Kasl, produktový manažer finančních služeb v O2 s tím, že letos v létě Chytré cestovní pojištění navíc kryje i rizika spojených s onemocněním Covid-19, a to jak léčebné výlohy, tak i náklady spojené s nucenou karanténou. Pro všechny země, kde operátor O2 nabízí služby roamingu, je Chytré cestovní pojištění dostupné za poplatek 39 Kč za započatý den pro jednotlivce a 99 Kč za započatý den pro celou rodinu, dodal Kasl.

Letošní nabídka Chytrého cestovního pojištění obsahuje jednotnou cenu pro jednotlivce i rodiny ve všech zemích, kde má O2 roamingového partnera. Pojistné krytí je do výše 5 mil. Kč. Pojistitelem je Maxima pojišťovna, ve spolupráci s asistenční službou AXA ASSISTANCE, pojistníkem je O2.

Více informací najdete na webu operátora O2.