Za nejlevnější cestovní pojištění k ISIC nově zaplatíte 500 Kč ročně. Přibyla odpovědnost a zimní sporty, v ceně základního pojištění ale máte jen Evropu. Na semestr bez návratu domů potřebujete variantu s delším výjezdem.
U nejlevnější varianty smí jeden výjezd trvat nejvýše 45 dní. Během roku můžete vyjet opakovaně, ale třeba takový 5měsíční Erasmus bez návratu domů už vyžaduje dražší variantu.
Průkazy ISIC v Česku vydává společnost GTS Alive s.r.o. a pojištění pro ni zajišťuje UNIQA pojišťovna. Nová nabídka platí od 25. 11. 2026 a má dva tarify: Basic a Premium. U evropských výjezdů do 45 dní je rozdíl v ceně 150 Kč za rok.
|Parametr
|Původní tarif „IB“
|Původní tarif „IA se sporty“
|Nový Basic
|Nový Premium
|Roční cena
|350 Kč
|450 Kč
|500 Kč
|650 Kč
|Územní platnost
|Svět bez USA a Kanady
|Svět bez USA a Kanady
|Evropa
|Evropa
|Max. doba cesty
|45 dní
|45 dní
|45 dní
|45 dní
|Léčebné výlohy
|4 mil. Kč
|6 mil. Kč
|5 mil. Kč
|8 mil. Kč
|Odpovědnost
|+50 Kč ročně
3 mil. Kč
|+50 Kč ročně
5 mil. Kč
|3 mil. Kč
|6 mil. Kč
|Zavazadla
|+50 Kč ročně
15 000 Kč
|+50 Kč ročně
25 000 Kč
|–
|40 000 Kč
|Samostatný limit pro elektroniku
|–
|–
|–
|15 000 Kč
|Storno zájezdu
|–
|–
|–
|30 000 Kč
spoluúčast 20 %
|Zimní sporty
|–
|V ceně
|V ceně
|V ceně
|Nebezpečné / rizikové sporty podle příslušných podmínek
|–
|V ceně
|Za příplatek
|Vybrané v ceně
První tabulka porovnává roční pojistky pro výjezdy do 45 dní. Původní údaje vycházejí z pojistých podmínek, které platily od 1. 8. 2023.
Z porovnání vidíte, že se změnila i náplň základního balíčku. Za původní tarif s označením „IB“ s odpovědností jste zaplatili 400 Kč. Nový Basic vyjde o stokorunu dráž, zahrnuje však i zimní sporty a vyšší limit léčebných výloh. Pro cestu mimo Evropu už potřebujete jinou územní variantu.
Příplatek za Premium přidává mj. jiné zavazadla, elektroniku a storno. U storna zůstává 20 % spoluúčast. Vybrané rizikové sporty jsou bez příplatku pouze u výjezdů do 45 dní, u delších pobytů je musíte připojistit.
Ceny evropských variant pro delší výjezdy ukazuje druhé srovnání.
|Nejdelší jednotlivý výjezd po Evropě
|Původní nabídka
|Nový Basic
|Nový Premium
|180 dní
|2450 Kč
(tarif IC)
|2600 Kč
|3300 Kč
|365 dní
|2650 Kč
(tarif IC + prodloužení C)
|3500 Kč
|4500 Kč
Jde o roční pojistné. Původních 2650 Kč roční pojistné tvořilo tarif IC za 2450 Kč a příplatek 200 Kč za prodloužení jedné cesty na 365 dní. Jenže původní tarif IC měl léčebné výlohy do 6 mil. Kč, nový Basic má 5 mil. Kč a Premium 8 mil. Kč.
Roční nabídku můžete sjednat s platným průkazem ISIC, ITIC, IYTC nebo AliveID.
Alternativně si můžete sjednat samostatné cestovní pojištění přímo u nějaké z komerčních pojišťoven. Zvýhodněné ceny mají často zdravotní pojišťovny, které pro své pojištěnce nabízejí slevy u spolupracujících komerčních pojišťoven. Pro studenty, kteří vyjedou do zahraničí několikrát ročně a vyhoví jim pojistné částky, však i po zdražení jde o dobrou nabídku.