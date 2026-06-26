Českou bankovní asociaci nově povede Aleš Blažek z ČSOB

Česká bankovní asociace si zvolila nové vedení. Prezidentem se stal Aleš Blažek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB.
Česká bankovní asociace (ČBA) má nové vedení. Jejím prezidentem se stal Aleš Blažek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB. Ve vedení asociace střídá Jana Juchelku z Komerční banky, který byl prezidentem ČBA od roku 2023 a nově bude zastávat pozici viceprezidenta asociace.
Prvním viceprezidentem se stal dosavadní viceprezident Michal Strcula, generální ředitel Air Bank. Předsedou Dozorčího výboru ČBA byl znovu zvolen Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky.
Nové šestičlenné prezidium bylo coby nejvyšší volený orgán asociace zvoleno na jednání shromáždění členů České bankovní asociace.
Banky dnes nejsou jen poskytovateli finančních služeb, ale také důležitými partnery při transformaci ekonomiky. Česká bankovní asociace bude i nadále vytvářet prostor pro dialog mezi bankovním sektorem, státní správou a podnikatelskou sférou. Mezi naše priority bude patřit podpora investic, digitalizace, bezpečnosti a důvěry klientů. Chceme být iniciátorem změn, které posílí prosperitu České republiky a zajistí, že český finanční sektor zůstane moderní, stabilní a konkurenceschopný i v mezinárodním měřítku, uvedl nově zvolený prezident České bankovní asociace.