Česko poprvé vydá sociální státní dluhopisy. Peníze pomohou školám, nemocnicím i sociálnímu začleňování

Monika Veselíková
Dnes
oo_dluhopisy Autor: Depositphotos

Historicky první emisi státních sociálních dluhopisů připravuje Ministerstvo financí na 1. října 2025.

Pilotní emise bude probíhat standardně formou aukce pořádané Českou národní bankou. Investoři budou moci vybírat z dluhopisů se splatností 5 a 10 let. 

Získané prostředky stát následně využije na financování předem daných výdajů státního rozpočtu. Konkrétně:

  • zdravotní péče,
  • vzdělávání a odborná příprava,
  • sociální začleňování,
  • dostupná základní infrastruktura.

Poslední 2 body zahrnují také způsobilé sociální výdaje státního rozpočtu související s povodněmi. Vydáním prvních sociálních státních dluhopisů Česká republika významně rozšiřuje škálu dostupných nástrojů financování státního dluhu a vytváří i referenční rámec pro budoucí domácí emitenty obdobných dluhopisů, řekl k novince ministr financí Zbyněk Stanjura.

Na přípravě rámce pro sociální financování ČR s Ministerstvem financí spolupracovala také další ministerstva, roli koordinátora pak plnila Raiffeisen Bank International AG. Dluhopisy splňují mezinárodními standardy pro udržitelné financování (ESG).

