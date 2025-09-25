Česko poprvé vydá sociální státní dluhopisy. Peníze pomohou školám, nemocnicím i sociálnímu začleňování

Historicky první emisi státních sociálních dluhopisů připravuje Ministerstvo financí na 1. října 2025.
Pilotní emise bude probíhat standardně formou aukce pořádané Českou národní bankou. Investoři budou moci vybírat z dluhopisů se splatností 5 a 10 let.
Získané prostředky stát následně využije na financování předem daných výdajů státního rozpočtu. Konkrétně:
- zdravotní péče,
- vzdělávání a odborná příprava,
- sociální začleňování,
- dostupná základní infrastruktura.
Poslední 2 body zahrnují také způsobilé sociální výdaje státního rozpočtu související s povodněmi.
Vydáním prvních sociálních státních dluhopisů Česká republika významně rozšiřuje škálu dostupných nástrojů financování státního dluhu a vytváří i referenční rámec pro budoucí domácí emitenty obdobných dluhopisů, řekl k novince ministr financí Zbyněk Stanjura.
Na přípravě rámce pro sociální financování ČR s Ministerstvem financí spolupracovala také další ministerstva, roli koordinátora pak plnila Raiffeisen Bank International AG. Dluhopisy splňují mezinárodními standardy pro udržitelné financování (ESG).