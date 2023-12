Česko má nejvíce obyvatel od svého vzniku. Porodností to ale není

Autor: profit

Česká republika má nejvíce obyvatel od svého vzniku v roce 1993. Během prvních 9 měsíců letošního roku se počet obyvatel zvýšil o 547 tisíc na současných 10 882 235 osob, oznámil Český statistický úřad. Důvod však netkví v tom, že by se u nás začalo rodit více dětí.





Při vzniku České republiky 1. 1. 1993 měla naše země 10 325 697 obyvatel. Od té doby se počet obyvatel navýšil o 556 538 lidí na aktuální úroveň. Jedná se o historické maximum v rámci našich novodobých dějin, komentuje dosažená čísla hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček. Z hlediska počtu obyvatel se aktuálně pohybujeme nad úrovní před začátkem pandemie koronaviru, kdy naše země měla 10 694 885 obyvatel. Současné trendy naznačují, že se Česká republika v následujících letech stane zemí s jedenácti miliony obyvatel, dodává.





Za nárůst počtu obyvatel však nevděčíme zvýšené porodnosti, ale přílivu cizinců. V loňském roce do České republiky přišlo téměř 300 tisíc lidí ze zahraničí, v letošním roce jich přibylo 116,7 tisíce, ale zase naopak se jich téměř 50 tisíce vystěhovalo.

Přirozenou měnou obyvatel Česka o 13,3 tisíce ubylo, což byla ztráta o 2,8 tisíce osob větší než v 1. až 3. čtvrtletí roku 2022, uvádí Český statistický úřad.

Od ledna do září 2023 se živě narodilo 69,2 tisíce dětí, což je o 8,6 tisíce meziročně méně, tedy o 11 %. Pokles porodnosti nastal u všech žen, které jsou mladší 45 let. Ve stejném období v česku zemřelo 82,6 tisíc lidí. Bylo to o 5,8 tisíce, resp. o 7 %, méně ve stejném období loňského roku.