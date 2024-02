České spořitelně poklesl čistý zisk, vydělala 18,6 mld. Kč.

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Česká spořitelna zaznamenala v roce 2023 o 7,7 % nižší čistý zisk než v roce předchozím, vydělala 18 614 mld. Kč (po zdanění). Na provozních výnosech vydělala 48 365 mld. Kč, na nákladech utratila 23 144 mld. Kč, provozní zisk tedy byl 25 221 Kč.





Finanční ukazatele České spořitelny za rok 2023 jsou velmi dobré, ať už z pohledu zisku, obchodních výsledků, a také díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia. Avšak ještě podstatnější je, že se nám podařilo ve velmi obtížné době provázené vysokou inflací naplňovat očekávání našich zákazníků, což se promítlo do růstu ukazatele NPS, říká Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení a dodává, že Spořitelna také přispěla ke stabilizaci domácího bankovního trhu poté, co se Sberbank CZ ocitla v insolvenci a Spořitelna velmi rychle přebrala její úvěrové portfolio. Také v loňském roce odkoupila úvěrové portfolio Hello bank.





Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2023 výše 1797,8 mld. Kč, vzrostla oproti předchozímu roku o 9,6 % Vývoj na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především růstem klientských úvěrů. Pasivní strana bilance byla ovlivněna vyššími vklady klientů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS byl pozitivně ovlivněn akvizicemi Sberbank CZ a Hello bank a meziročně vzrostl o 10,4 % na 1031,8 mld. Kč.

Úvěry pro domácnosti se zvýšily o 9,7 % na 648,3 mld. Kč, hypotéky pro fyzické osoby vzrostly o 9,5 %, spotřebitelské úvěry o 17,9 % a úvěry poskytnuté Stavební spořitelnou šly nahoru o 5,9 %. Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 11,6 % na 379,1 mld. Kč, což bylo zapříčiněno nárůstem u velkých korporací o 15,2 %, malých a středních podniků o 7,2 %, financování komerčních nemovitostí o 16,5 % a úvěrů poskytnutých korporátními dceřinými společnostmi o 13,0 %.

Rostly také vklady, které se celkově navýšily o 8,7 % na 1366 mld. Kč. Domácnosti svými vklady přispěly o 2,4 % více než v roce 2022, vklady korporátní klientely vzrostly o 21,8 % a vkladů klientů veřejného sektoru o 37,1 %. Podílové fondy vzrostly o 60 mld. Kč , tedy meziročně o 31,9 % na 247 mld. Kč.

Celkový vlastní kapitál k 31. prosinci 2023 vzrostl na 144,5 mld. Kč, což bylo o 4,9 % více než na konci roku 2022. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny k 31. prosinci 2023 dosáhl 19,6 %, což bylo značně nad minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem (16,4 %).