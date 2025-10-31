Měšec.cz  »  České spořitelně mírně klesl zisk, má méně bankomatů a více aktivních karet

České spořitelně mírně klesl zisk, má méně bankomatů a více aktivních karet

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Česká spořitelna Autor: Dalibor Z. Chvátal

Česká spořitelna hlásí za prvních devět měsíců roku 2025 stabilní výsledky. U jejích klientů dál roste zájem o úvěry a banka si udržela solidní zisky, i když celkový čistý zisk byl o 2 % nižší než v roce 2024.

Hlavním tahounem příjmů zůstávají úroky z půjček a vkladů. Slabší byl naopak výsledek z obchodování na trzích. Provozní zisk (jde o zisk, který bance zbyde po běžných nákladech) mírně vzrostl, ale náklady se  bance naopak zvýšily, takže poměr nákladů a výnosů se nepatrně zhoršil. Přesto se Spořitelně ve 3. čtvrtletí dařilo více než dobře.

Zkrácené výsledky hospodaření České spořitelny za 3. čtrvtletní 2025

  • Úrokové příjmy +6,2 % (31,2 mld. Kč) .
  • Celkové příjmy +4,3 %, provozní zisk +2,9 %. 
  • Čistý zisk 19,0 mld. Kč (-2 % meziročně). 
  • ROE 17,1 %  (banka má stále vysokou ziskovost, viz statistiky ČBA)
  • Úvěry klientům +8,1 %, vklady +5,9 %. 
  • Poměr náklady/výnosy se mírně zhoršily (43,2 %),
  • Kapitálová přiměřenost je 19,1 % – jde o velmi dobrý výsledek

Spořitelně se dařilo v hypotékách pro soukromé osoby (+9,50 %), více úvěrů poskytla i domácnostem (7,60 %). Plusová čísla patří i pro spotřebitelské úvěry (+3,30 %) a úvěry od stavební spořitelny (+7,20 %).

K 30. 9. 2025 měla celá skupina České spořitelny 4,5 milionu klientů, z nichž 2,6 mil. využívá internetové či mobilní bankovnictví George.

Spořitelně se o 9,6 % více zvýšil počet aktivních debetních karet, z toho má cca 235 500 vydaných kreditek.

Naopak o 73 kusů klesl počet bankomatů a platbomatů, nyní je provozuje 1552.

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

