České dráhy vracejí 25% slevu na jízdenky. Stačí vám cestovat ve dvou

České dráhy znovu spustily akci s názvem ČD DNY 25. Skupiny 2 – 5 cestujících mohou v listopadu jezdit vlakem se slevou 25 %. Zvýhodnění můžete kombinovat i s dalšími slevami a jízdenky už jsou v prodeji.
Akce platí pro cesty po České republice od 1. do 30. 11. 2026. Jízdenky jde nakupovat už od 15. 10. 2026.
Slevu získá každý člen skupiny, pokud společně cestují alespoň 2 a nejvýše 5 platících cestujících. Vztahuje se na jednosměrné Vázané, Flexi zvýhodněné a Flexi základní jízdenky, a to v 1. i 2. třídě.
Sleva plus další zvýhodnění
Sleva se navíc sčítá s dalšími zvýhodněními. Využít ji můžete i se slevovými aplikacemi na In Kartě, platí pro děti, studenty nebo seniory. 25 % se vám odečte z ceny jízdenky, na kterou už máte nárok.
Podmínkou je nákup jízdenek pro celou skupinu najednou, a to v e-shopu Českých drah, mobilní aplikaci Můj vlak nebo u smluvních online prodejců.
Kolik můžete ušetřit
České dráhy uvádějí příklad 5členné skupiny cestující z Prahy do Ústí nad Labem. Jízdenky pro 1 dospělého, 2 držitele IN 25 a 2 děti by běžně vyšly na 591 Kč. S listopadovou akcí zaplatí celá skupina 443 Kč, tedy o 148 Kč méně.
Cestující skupinu můžete zmenšit max. 15 minut před začátkem platnosti jízdenek. Pro zachování slevy ale ve skupině musí zůstat min. 2 platící cestující. Ve stejné lhůtě lze požádat také o vrácení jízdenek bez srážky.
Akci už letos využilo přes milion cestujících
Nejde o úplnou novinku. České dráhy nabídku ČD DNY 25 poprvé spustily letos v lednu, přičemž původní akce platila od 1. 1. do 31. 3 2026
Podle dopravce ji během prvního čtvrtletí využilo přes milion cestujících.