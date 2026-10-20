České dráhy v listopadu zlevní cesty malým skupinám. Ušetřit můžete čtvrtinu z jízdného

Malé skupiny cestujících získají během letošního listopadu opět nárok na skupinovou slevu u Českých drah. Dopravce u cest po ČR zlevní jízdné až o 25 % pro každou osobu ve skupině 2 – 5 osob. Ačkoli akce začíná s 1. listopadem, zlevněné jízdenky si můžete koupit už nyní, prodej odstartoval v půlce října.
Zvýhodněné jízdné je dostupné formou slevy 25 % z Vázaných, Flexi zvýhodněných nebo Flexi základních jízdenek, takže si můžete zlevněné jízdné uplatnit buď na jízdenku do konkrétního vlaku nebo i na flexibilnější variantu, se kterou je možné jet pozdějším vlakem Českých drah. Pro získání slevy ale musíte koupit jízdenky online pro celou skupinu v jednom nákupu.
Akce se vztahuje na jízdenky 1. i 2. třídy a platí pro všechny kategorie cestujících ve skupině. To znamená, že je kombinovatelná s dalšími slevami (např. slevy In Kartě, slevy pro děti, studenty a seniory). Pořád ale platí, že nárok na zvýhodněné jízdné třeba pro studenty či důchodce je třeba klasicky prokázat.
Jízdenky se dají pořídit v aplikaci Můj vlak, v e-shopu ČD nebo v e-shopu smluvních prodejců.
Akci pro malé skupiny nespouští České dráhy poprvé. Cestující ji mohli využít už během prvního letošního čtvrtletí a nabídka se osvědčila. Podle Lenky Hamplové, předsedkyně představenstva a generální ředitelky Českých drah ji tehdy využilo přes milion cestujících.
Jak můžete ušetřit
Na trase Praha – Ústí nad Labem bude pro skupinu pěti osob u jednorázových jízdenek sleva následující:
- 1 osoba s Vázanou jízdenkou, standardní cena 169 Kč, v rámci akce ČD DNY 127 Kč,
- 2 osoby s Vázanou jízdenkou a s IN 25, standardní cena 127 Kč za osobu, v rámci akce ČD DNY 95 Kč za osobu,
- 2 děti s Vázanou jízdenkou dítě do 18 let, standardní cena 84 Kč za osobu, v rámci akce ČD DNY 63 Kč za osobu.
Celková cena bez slevy za jízdné pro takovou skupinu by byla 591 Kč, cena ve skupině se slevou bude 443 Kč, takže rozdíl činí 148 Kč.
Zdroj: České dráhy